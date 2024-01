Numa publicação no Facebook, datada de 10 de dezembro, informa-se a título de notícia de última hora que o rapper norte-americano Eminem morreu. “Marshall Bruce Mathers III, mais conhecido pelo seu nome artístico Eminem, foi um rapper, compositor, produtor musical e ator norte-americano”, descreve-se, citando uma “fonte dos Estados Unidos de América” para avançar a alegada morte, cujas causas ainda não tinham sido reveladas.

No post é partilhada uma captura de ecrã da página de Wikipédia do artista de 51 anos, com a indicação do seu falecimento a 10 de dezembro de 2023, na cidade de Madison, que pertence ao estado norte-americano do Wisconsin.

No mesmo dia, um vídeo tornou-se viral no TikTok por partilhar a mesma informação. O utilizador @marcusgiuliani, que já conta com mais de um milhão de visualizações neste post, questionava: “Não sei que tipo de piada doentia e retorcida é esta, mas porque é que o Google está a dizer que o Eminem morreu a 10 de dezembro deste ano e ainda só são 12h42 da manhã?”

O fundo do vídeo exibe uma captura de ecrã do motor de busca com a data do nascimento do cantor e a data da sua morte. Marcos levanta até a hipótese de se tratar de uma “brincadeira”, alertando para a gravidade da informação partilhada.

E tinha razão para duvidar. Trata-se de um rumor completamente infundado. Não existem notícias que assinalem a morte do rapper norte-americano. Da mesma forma, nenhuma informação recente aponta para qualquer doença ou acidente sofridos por Eminem.

O que aconteceu neste caso, tal como vários utilizadores alertaram perante o boato a circular nas redes sociais, foi uma alteração indevida da página de Wikipédia, que atualmente já se encontra corrigida. De recordar que esta enciclopédia online é passível de edição por parte dos utilizadores.

Já o Google garantiu à plataforma de fact-checking Snopes que “não realizou qualquer alteração manual” das informações pessoais de Eminem e que a desinformação sobre a sua morte se deve ao “vandalismo de fontes de informação públicas, como a Wikipédia, o que pode afetar a informação que aparece na pesquisa”. Fonte oficial do motor de busca admitiu ao site norte-americano que este foi um erro que escapou aos “sistemas que detetam o vandalismo antes que este afete os resultados da pesquisa”. E assegurou: “O problema foi resolvido depois de os nossos sistemas terem processado a correção na Wikipédia.”

Conclusão

É falso que o rapper norte-americano de 51 anos tenha morrido no dia 10 de dezembro de 2023. A informação do falso falecimento de Eminem surgiu devido a uma edição enganosa do seu perfil na Wikipédia, cujos dados podem ser alterados por qualquer utilizador. A modificação feita no site fez com que o próprio Google atualizasse de forma errada a data da morte do músico, como fonte oficial do motor de busca já confirmou.

