As imagens da explosão num navio que estão a ser partilhadas nas redes sociais são verdadeiras, mas remontam a 2018 e mostram uma fragata alemã ao largo da Noruega, e não um navio norte-americano atacado no Mar Vermelho em 2024.

O vídeo está a ser partilhado desde, pelo menos, 31 de maio, quando um porta-voz dos Houthis afirmou que o grupo lançou um ataque com mísseis contra um navio norte-americano no Mar Vermelho. Foi uma resposta dos Houthis a bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iémen, que mataram 16 pessoas no dia anterior.

“Respeito para com o povo do Iémen, que não hesita em responder a qualquer agressão”, lê-se numa das muitas publicações que circulam nas redes sociais.

O vídeo, com 41 segundos, mostra a silhueta de um navio ao longe, seguido de uma explosão. Mas, como já referido, não há qualquer relação com o Iémen, com os Estados Unidos ou com ataques no Mar Vermelho.

O vídeo mostra, sim, as consequências de um acidente com um míssil a bordo da fragata alemã “Sachsen” durante um treino naval, em junho de 2018. O acidente ocorreu quando um míssil ficou preso no sistema de lançamento vertical do navio, dando origem ao incêndio visível nas imagens. Aconteceu ao largo da Noruega. Não houve registo de vítimas, mas a embarcação ficou danificada.

O acidente foi notícia no canal do Instituto Naval dos Estados Unidos, em junho de 2018. O mesmo canal partilhou o vídeo do momento da explosão.

Percebe-se que as imagens correspondem aos vídeos que estão a ser divulgados nas redes sociais, mas com a informação errada de que se trata de um navio dos Estados Unidos.

Mais tarde, em junho de 2019, a Marinha da Alemanha anunciou a distinção de três fuzileiros do “Sachsen” pelas “ações corajosas durante o acidente” a bordo da fragata.

Conclusão

O vídeo em questão não mostra as consequências de um ataque das forças iemenitas a um navio de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho em 2024. As imagens remontam a 2018 e mostram um acidente a bordo de uma fragata alemã ao largo da Noruega, em 2018, durante um treino militar. A informação é confirmada pelo Instituto Naval dos Estados Unidos e pela Marinha da Alemanha.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

