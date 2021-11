A publicação apresenta-se com a frase “para refletir” e é acompanhada de uma ilustração do antigo Presidente sul-africano e líder da luta contra o apartheid Nelson Mandela. Na descrição, conta-se a longa história: um dia, já enquanto chefe de Estado, Mandela teria entrado num restaurante e pedido à sua escolta para que convidasse um homem ali presente para que viesse comer consigo. Este tremeu durante toda a refeição, o que levou um dos soldados a comentar o facto com Mandela. O Presidente acabaria por lhe explicar a razão das tremuras: o homem em causa teria sido um dos seus torturadores na prisão.

“Estava doente, estava assustado esperando que eu, agora Presidente da África do Sul, o mandasse prender e lhe fizesse o mesmo que ele me fez”, terá dito Mandela ao soldado. “Mas eu não sou assim, essa conduta não faz parte do meu caráter”.

A história é inspiradora e não parece destoar da conduta público do Presidente que liderou o processo de reconciliação na África do Sul, que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz. Mas será verdadeira?

Nelson Mandela esteve de facto preso: 27 anos ao todo, 18 deles na prisão de alta segurança em Robben Island. É certo que as condições da sua prisão estavam longe de ser fáceis. O dia era passado a fazer trabalho forçado numa pedreira, regressando depois a uma cela sem cama e com apenas um balde para fazer as necessidades. Só tinha direito a uma visita por ano, de 30 minutos, recorda a PBS.

Mas apesar da dureza do isolamento, não há dados que comprovem que Mandela foi torturado da forma que descreve na publicação — “Depois que ele me torturava, eu gritava e chorava pedindo um pouco de água e ele vinha me humilhava, ria de mim e ao invés de me dar água, mijava na minha cabeça”. Isso mesmo confirmou Razia Saleh, diretora de investigação da Fundação Nelson Mandela, ao site de verificação de notícias Africa Check. “Madiba sempre disse que nunca foi torturado fisicamente na prisão. E nunca um guarda ou qualquer outra pessoa lhe urinou em cima”, afirmou Saleh.

Também a Agência France Press confirmou que tal nunca aconteceu com outro membro da Fundação, Verne Harris: “Em muitas ocasiões — incluindo em conversas com os membros da nossa equipa de arquivistas — o senhor Mandela detalhou as suas experiências na prisão, incluindo descrições gráficas das duras condições às quais foi submetido e as privações que viveu, afirmou. Contudo, Harris é claro: “A história que citam é apócrifa”. Ou seja, nunca aconteceu.

Apesar de Mandela ter estado preso 27 anos e ter sido sujeito a duras condições de trabalhos forçados e isolamento, o próprio confirmou em diversas situações nunca ter sido fisicamente torturado.

Ora, não tendo sido esse o caso, o ex-Presidente não poderia ter convidado um antigo guarda para jantar dizendo aos soldados que o escoltavam que o homem em causa o torturava na prisão.

