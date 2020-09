A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Na rede social Facebook, um utilizador, alegando a fraca precisão dos testes à Covid-19, referiu que “nem 0,01% da população” portuguesa está infetada com o novo coronavírus. Será mesmo assim?

Até 10 de setembro, foram confirmados em Portugal 62126 casos de Covid-19. O número corresponde a 0,6% da população total residente no país (que, segundo os dados de 2019 do Instituto Nacional de Estatística, é de 10.295.909) e é, portanto, muito superior aos 0,01% referidos no post do Facebook.

A afirmação do utilizador tem por base a ideia, amplamente divulgada nas redes sociais, de que os testes ao novo coronavírus têm uma margem de erro elevada. Em agosto, uma publicação do Facebook afirmava que esta era superior a 80%, o que não corresponde à verdade. Como foi explicado num fact check publicado no Observador por essa altura, a maioria dos testes rápidos recomendados pelas autoridades de saúde tem uma sensibilidade de 50% a 90%, o que, segundo um artigo publicado na Science, significa que uma em cada duas pessoas pode receber um diagnóstico errado.

A verdade é que não existe nenhum teste à Covid-19 que tenha uma fiabilidade de 100%. Por essa razão, é sempre possível obterem-se resultados errados (existem algumas circunstâncias que podem afetar o resultado final, como a contaminação das amostras, por exemplo). Porém, a maior parte dos especialistas acredita que não existem razões para uma desconfiança generalizada relativamente à testagem da população. Até porque, apesar de haver a possibilidade de surgirem falsos negativos, os positivos são quase sempre positivos (os falsos positivos rondam os 3%).

Isto significa que, mesmo que partíssemos do princípio que metade dos diagnósticos estão sempre errados, o mais provável seria que os casos fossem superiores e não inferiores aos tais 0,01% como o utilizador do Facebook pretende sugerir, já que os falsos negativos são mais comuns do que os positivos.

Conclusão

Tendo em conta a precisão dos testes disponíveis no mercado e os estudos feitos à sua fiabilidade, é mais provável que o número de casos de Covid-19 seja superior ao confirmado e não o contrário. Já olhando para os dados disponíveis, a percentagem de infeções pelo novo coronavírus corresponde a 0,6% da população total residente, um número que é muito superior ao adiantado pelo utilizador do Facebook.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota 1: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.

Nota 2: O Observador faz parte da Aliança CoronaVirusFacts / DatosCoronaVirus, um grupo que junta mais de 100 fact-checkers que combatem a desinformação relacionada com a pandemia da COVID-19. Leia mais sobre esta aliança aqui.