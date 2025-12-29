Múltiplas publicações nas redes sociais após o ataque no dia 14 de dezembro em Bondi Beach, em Sydney (Austrália), que resultou na morte de 15 pessoas numa celebração judaica do Hanukkah, apontaram para uma informação aparentemente surpreendente: o nome de um dos atiradores, Naveed Akram, teria sido pesquisado no Google no dia anterior ao atentado.

Mais: essas pesquisas teriam sido realizadas em Telavive, Israel (mas também a partir de outras localizações), adensando teorias de que o ataque teria sido encenado pelas forças israelitas, supostamente os serviços secretos da Mossad.

As partilhas, sobretudo efetuadas no Facebook, assentavam em análises de dados da plataforma Google Trends. A recolha dos dados indiciava que o nome de Naveed Akram teria sido uma tendência nas pesquisas do Google horas antes de o mesmo ser difundido nas notícias. Contudo, tal alegação não tem correspondência na realidade e foi já desmontada por outros serviços de verificação, como o ABC News Verify ou o The Journal.

Por um lado, terá existido uma confusão com a diferença horária em diversas publicações, uma vez que no Google Trends, segundo a informação divulgada, os dados são exibidos na hora da localização do utilizador e não na hora a que o evento ocorreu noutra localização — os serviços de emergência foram chamados às 18h47 locais.

Assim, tendo em conta a enorme diferença horária entre a Austrália e a maioria dos países ocidentais, não é difícil baralhar a informação; afinal, em Sydney são mais nove horas do que em Telavive, por exemplo. Ou seja, quando o nome de Naveed Akram começou a ser divulgado nos media australianos pelas 20h00 locais, seriam 11h00 em Telavive; e se alguém pesquisasse o nome no Google uma hora depois naquela cidade israelita, os dados do Google Trends apontariam uma hora anterior à hora do ataque em Bondi Beach.

Por outro lado, um porta-voz da Google indicou ao serviço da ABC News Verify que a plataforma Google Trends pode apresentar algo denominado como “ruído estatístico”, em que as informações podem ser adulteradas por questões de proteção de privacidade ou pela dimensão da amostra. Acrescentou ainda que aparentes picos de pesquisa não devem ser lidos como uma atividade real ou fidedigna de pesquisa.

Além disso, as referidas publicações ilustram pesquisas por Naveed Akram, mesmo que o nome pesquisado possa ser diferente, como, por exemplo, Muhammad Naveed Akram. E a apresentação dos dados pela Google pode evoluir, em função da escala temporal definida para as pesquisas. Nesse sentido, os dados exibidos não são absolutamente confiáveis.

Conclusão

Não é verdade que tenha havido um pico de pesquisas no Google pelo nome de um dos atiradores no dia anterior ao ataque em Bondi Beach. As partilhas sobre esta matéria refletem uma confusão com o fuso horário ou não são sustentadas de forma irrefutável, uma vez que aquela plataforma devolve resultados que podem ser adulterados pela escala temporal, nome pesquisado ou dimensão da amostra.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.