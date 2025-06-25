Várias publicações na rede social Facebook estão a partilhar um alegado artigo do site da CNN Portugal cujo título indicaria que oito pessoas de etnia cigana teriam sido os responsáveis pelas agressões sobre dois profissionais de saúde no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, no final de maio. “É por isso que sou apoiante do Chega”, lê-se na legenda que acompanha uma imagem do título da alegada notícia.

O caso remonta ao dia 26 de maio de 2025, quando um grupo de oito pessoas ameaçou e agrediu dois profissionais de saúde no serviço de Nefrologia daquela unidade hospitalar, na sequência da morte de uma pessoa próxima dos agressores. O alerta foi dado pelas 7h30 e a PSP deslocou-se para a unidade hospitalar, onde identificou “quatro dos oito envolvidos por agressão” aos profissionais.

A Unidade Local de Saúde de São José, onde se integra o Curry Cabral, haveria de explicar que os desacatos foram desencadeados por uma “reação negativa ao falecimento de um familiar que se encontrava internado no serviço”. Os profissionais de saúde sofreram ferimentos ligeiros.

No dia 26 de maio, o primeiro órgão de comunicação social a noticiar o incidente foi o Correio da Manhã. De seguida, vários outros órgãos deram a notícia, entre eles a CNN Portugal e o Observador. Na notícia publicada no site da estação televisiva, não há, contudo, nenhuma referência à etnia das pessoas envolvidas na agressão. No título da notícia, publicada às 10h09, pode ler-se: “Oito familiares de doente exaltam-se no hospital Curry Cabral, agridem dois enfermeiros e causam ‘vários estragos nas instalações'”. Ao longo do texto, não existe também nenhuma referência a “ciganos”.

Ao Observador, a jornalista da CNN Portugal responsável pelo artigo, Andreia Miranda, confirma que a imagem partilhada nas redes sociais foi manipulada. “Nunca escrevemos a etnia nesse artigo”, garantiu a jornalista.

É, aliás, frequente as notícias produzidas pela CNN Portugal serem alvo de manipulação, sendo uma imagem da notícia adulterada colocada a circular nas redes sociais. Tal já aconteceu em temas como a vacinação ou o apagão que ocorreu a 28 de abril deste ano.

Conclusão

A alegada notícia da CNN partilhada nas redes sociais foi manipulada e não é verdadeira. Apesar de o grafismo ser igual ao do site da estação televisiva, a notícia original não faz referência a “ciganos”, como confirmou ao Observador a jornalista da CNN Portugal responsável pelo artigo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.