O vídeo surgiu em tom de escândalo. Claudia Sheinbaum, antiga chefe do governo da Cidade do México, eleita Presidente do país nas eleições que aconteceram em junho (tomará posse a 1 de outubro próximo) precisou de pouco tempo para ser alvo de polémica.

A publicação em causa neste artigo diz respeito a uma foto publicada no Facebook, mas trata-se de uma imagem retirada de um vídeo que, alegadamente, mostra a nova Presidente do México num discurso em russo, agradecendo aos que nela votaram, garantindo-lhe a eleição. Além do detalhe da língua, o vídeo mostra também um retrato de Lenine e um busto de Karl Marx, dois dos maiores símbolos do comunismo, além do símbolo com a foice e o martelo na parede e, ainda, uma pequena e tradicional boneca russa matriosca colocada sobre o tampo da mesa atrás da qual Claudia Sheinbaum está sentada a falar para a câmara.

As críticas surgiram pouco depois, com a associação de Claudia Sheinbaum a políticos e regimes de outros países, tendo até surgido ameaças à nova chefe de Estado mexicana.

Assim com apareceram as imagens, surgiram também os esclarecimentos — e de diferentes naturezas. Por um lado, artigos na imprensa em diferentes países. São exemplos deste esclarecimento as publicações da RTVE (rádio e televisão públicas de Espanha) e do La Republica (jornal peruano). Ambas dizem o mesmo: o vídeo foi manipulado, as imagens de Lenine e de Marx não existem no original (como não existe o símbolo comunista) e a voz que se ouve a falar russo não é a de Claudia Sheinbaum.

Se isto não bastasse, existe ainda a prova definitiva: o vídeo original, publicado a 6 de junho, que inclui um agradecimento, de facto, mas também aborda questões pós-eleitorais e esclarecimentos sobre o programa eleitoral da Presidente eleita do México. O vídeo mostra a nova Presidente mexicana a falar castelhano e, mais uma vez, o retrato e o busto das figuras ligadas à história do comunismo não estão na imagem.

Conclusão

O vídeo da nova Presidente do México foi manipulado, para incluir imagens simbólicas do universo comunista, além de Claudia Sheinbaum surgir, na versão editada, a falar russo (quando o vídeo original mostra uma intervenção em castelhano).

