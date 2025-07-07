No final de maio, a Associated Press divulgou imagens do Presidente francês Emmanuel Macron e da mulher, Brigitte Macron, à chegada ao Vietname para uma visita oficial na noite de domingo. O vídeo correu mundo pois mostrava o casal num momento de desentendimento, com a primeira-dama francesa a empurrar o Presidente francês, acertando-lhe na cara.

O Palácio do Eliseu chegou a rejeitar a veracidade das imagens, mas estas acabariam por ser confirmadas.

Só que, desde então, outras publicações nas redes sociais alegam mostrar um vídeo da continuação do momento, com uma suposta segunda agressão, durante o desembarque do avião. “Macron apanhando de outro ângulo”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ou no Threads.

Porém, o conteúdo foi manipulado com inteligência artificial (IA). Desde logo, as imagens originais da AFP mostram que os dois desceram do avião lado a lado, sem mais agressões.

Além disso, uma observação atenta do vídeo disseminado online revela inconsistências, por exemplo nas feições de Macron e da primeira-dama. Por fim, se tivesse existido, de facto, uma segunda agressão, isso seria amplamente noticiado, dado o reconhecimento dos intervenientes.

Conclusão

O vídeo que está a ser disseminado nas redes sociais e que aparenta mostrar uma segunda agressão de Brigitte Macron ao Presidente francês é fruto de inteligência artificial. Além disso, uma agência de notícias fidedigna, a Associated Press, publicou um vídeo do acontecimento — sem demais agressões — que por isso nega a veracidade das imagens viralizadas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.