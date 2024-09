Milhares de fãs de Cristiano Ronaldo reagiram nas redes sociais a um anúncio de uma página de fãs do jogador português. Numa publicação, com data de 17 de setembro, questiona-se mesmo: “Você sabia que esta será a nova estátua de Cristiano Ronaldo a ser brevemente inaugurada no Museu do Futebol de Lisboa?”

No post são exibidas duas imagens idênticas de uma escultura realista de Ronaldo, ao estilo de uma estátua grega. Mas será verdade que um novo museu português vai mesmo inaugurar esta nova peça de arte dedicada ao jogador do Al Nassr?

Através de uma pesquisa em vários motores de busca, como o Google, não existe qualquer referência a um novo “museu do futebol em Lisboa”, nem a uma estátua de Ronaldo prestes a ser inaugurada, em Portugal.

A inexistência de informação é confirmada por fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao Observador, que afirma desconhecer qualquer projeto de um museu com o nome referido, bem como a estátua que é exibida na publicação.

Tudo indica, portanto, que se trata de desinformação. Mas como foi criada a imagem que ilustra a publicação que se tornou viral entre os utilizadores do Facebook? Foi certamente gerada através de uma ferramenta online de criação de imagens com Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês).

O site Hive Moderation classifica a imagem da escultura do jogador de futebol enquanto “muito provável de conter contéudo gerado por AI ou elementos deepfake“, esgotando as dúvidas que houvessem sobre a possível autenticidade da obra de arte que representa o desportista.

Conclusão

É seguro afirmar que as publicações no Facebook que dão conta da inauguração de um novo museu do futebol em Lisboa, com uma escultura de Cristiano Ronaldo enquanto peça-chave da abertura, disseminam informação falsa. A imagem da pretensa obra de arte foi criada através de Inteligência Artificial e não existe registo de um novo museu prestes a abrir em Lisboa, como confirmado pela Federação Portuguesa de Futebol.

