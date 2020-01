Tornou-se viral no Facebook um texto do site Saber Viver Mais que afirma que uma equipa de investigadores australianos criou uma tecnologia não invasiva que “limpa o cérebro das placas amilóides neurotóxicos responsáveis ​​pela perda de memória e pelo declínio da função cognitiva em pacientes com Alzheimer”. O texto sugere que esse “novo tratamento do Alzheimer restaura totalmente a função da memória”. Mas a tecnologia só foi testada em ratos, portanto não se sabe se funciona em humanos. Essa ressalva é feita só no final do texto, o que pode levar os leitores ao engano.

O texto publicado no site Saber Viver Mais foi repescado de uma outra página, o Ciência Online, que na verdade quase se limitou a traduzir para português a notícia publicada a 18 de março de 2015 pelo ScienceAlert — um site que se dedica a divulgar desenvolvimentos científicos com uma linguagem acessível a um leitor mais leigo. Ambos os artigos se referem a um relatório publicado na revista científica Science Translational Medicine, que está certificada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS). Esse relatório existe mesmo e pode ser consultado aqui. O título desse relatório diz claramente que se trata de um estudo feito com ratos de laboratório.

O problema do conteúdo publicado no Saber Viver Mais é que não refere isso, ao contrário do que faz a revista científica e do que faz o Science Alert. Só mais tarde no texto é que o Saber Viver Mais ressalva que o tratamento foi testado apenas em ratos — o que pode levar os leitores ao engano numa primeira fase.

Segundo o texto do Saber Viver Mais, “se uma pessoa tem a doença de Alzheimer, isso é geralmente o resultado de uma acumulação de dois tipos de lesões – placas amilóides e novelos neurofibrilares”. “As placas amilóides ficam entre os neurónios e criam aglomerados densos de moléculas de beta-amilóide”, começa por explicar a página. Já os novelos neurofibrilares, continua, “são encontrados no interior dos neurónios do cérebro, e são causados por proteínas Tau defeituosas que se aglomeram numa massa espessa e insolúvel. Isso faz com que pequenos filamentos chamados microtúbulos fiquem torcidos, perturbando o transporte de materiais essenciais, como nutrientes e organelas”.

O Instituto Nacional do Envelhecimento, que faz parte do departamento de saúde norte-americano, confirma que as placas amilóides e os novelos neurofibrilares são duas das “principais características do cérebro com doença de Alzheimer”. A proteína beta-amilóide existe naturalmente no organismo humano, mas se houver “níveis anormais” dessa moléculas, elas “aglomeram-se e formam placas que se depositam entre os neurónios e perturbam as funções celulares”, descreve o instituto.

Sobre os novelos neurofibrilares, a organização explica que são “acumulações anormais de uma proteína chamada ‘tau’ que se acumulam dentro dos neurónios”. A integridade das células nervosas normais é parcialmente garantida por microtúbulos, um componente que “ajuda a guiar nutrientes e moléculas do corpo celular para o axónio e dendrites”. Em neurónios saudáveis, a proteína tau liga-se aos microtúbulos. Mas, na doença de Alzheimer”, “há alterações químicas anormais que fazem com que ela se desprenda dos microtúbulos e forme fios, que se juntam em novelos”, prossegue o instituto. Isso “bloqueia o sistema de transporte dos neurónios”, conclui.

Ora, o que o Saber Viver Mais diz da técnica inventada pelos cientistas australianos é que ela utiliza “um determinado tipo de ultra-som chamado de ultra-som de foco terapêutico, que envia feixes de ondas sonoras para o tecido cerebral de forma não invasiva”: “Por oscilarem de forma super-rápida, estas ondas sonoras são capazes de abrir suavemente a barreira hemato-encefálica, que é uma camada que protege o cérebro contra bactérias, e estimular as células microgliais do cérebro a moverem-se”.

Esta explicação também está correta. O próprio artigo científico faz esta descrição do tratamento que estava a ser testado, assim como a notícia publicada na página oficial da Universidade de Queensland — onde a investigação foi realizada. Nessa notícia, Jurgen Gotz, diretor da Centro Clem Jones para a Investigação da Demência do Envelhecimento, diz que “as ondas de ultra-som oscilam tremendamente rapidamente, ativando células microgliais que digerem e removem as placas amilóides que destroem as sinapses cerebrais”. Este mecanismo “consegue abrir temporariamente a barreira hemato-cerebral, ativando mecanismos que limpam os aglomerados da proteína tóxica”.

Ou seja, todas as informações dadas no site Saber Viver Mais estão cientificamente corretas.

Então, afinal o que está mal? Não está explícito no título deste conteúdo e ficou remetido para o fim do texto — ao contrário do que acontece no ScienceAlert e na revista Science Translational Medicine — é que este tratamento só foi testado em apenas 10 ratos de laboratórios, geneticamente modificados para produzirem demasiada proteína beta-amilóide. Os resultados mostraram que, quando submetidos ao tratamento, a memória foi restaurada em 75% dos ratos. Só mesmo o press release publicado no site da Queensland University não tem a informação no título, mas a informação está devidamente contextualizada no site da instituição.

Além disso este estudo não significa que este mesmo tratamento funcione quando aplicado em humanos. O primeiro obstáculo começa logo pelo facto de ainda não haver no mercado instrumentos de ultrassom que atravessem o cérebro, ressalvam os próprios autores do estudo: “Dispositivos que emitem ultrassom capaz de penetrar no cérebro humano estão atualmente em ensaios clínicos”.

Além disso, o cérebro humano é diferente do cérebro de um rato de laboratório. E, como tal, uma técnica que funciona num pode não ser aplicável no outro. O relatório sublinha isso mesmo: “Nesta altura, há vários obstáculos a enfrentar para que a técnica seja considerada para aplicação em pacientes humanos. Além das limitações apresentadas pelo modelo animal usado no nosso estudo, é preciso considerar que o cérebro humano é muito maior do que o de um rato. Além de que, o crânio humano, mais robusto, representa um obstáculo que precisa de ser tido em conta”.

Em suma, é verdade que um novo tratamento para a doença de Alzheimer, capaz de restaurar a função da memória, foi inventada por cientistas australianos. No entanto, esse tratamento só foi testado em ratos de laboratório. Isso está escrito no final do texto da notícia Saber Viver Mais mas, não estando claro no título da publicação, ou pelo menos no início dela, pode induzir os leitores a erro. Um dos sites que deu a notícia, o ScienceAlert, não abdica de ter essa referência no título.

Por outro lado, em ratos, o tratamento resultou em três em cada quatro. Nada se sabe sobre como é que o corpo humano reage à terapêutica porque nunca foi testada em doentes de Alzheimer. Os próprios cientistas ressalvam no artigo científico que as diferenças biológicas entre os ratos e os humanos podem invalidar o tratamento. Este tipo de informação sem a referência de que se trata apenas de um teste em ratos de laboratório cria nos doentes e familiares esperanças e expectativas que não correspondem à realidade.

