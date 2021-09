Uma publicação registada a 11 de setembro no Facebook, partilhada mais de 150 vezes desde então, afirma que “nunca foi obrigatório usar máscara na rua”: “Vários órgãos de comunicação social e vários políticos estão a anunciar que a partir de hoje [11 de setembro] não é mais obrigatório usar máscara na rua. É mentira!”, acusou o autor da mensagem, classificando as notícias que davam conta da mudança de regras de serem “tanga”.

Mas a informação que o internauta transmitiu nesta publicação não está correta. E para comprová-lo basta recuperar a Lei n.º 62-A/2020, publicada a 27 de outubro do ano passado e disponível para consulta no Diário da República Eletrónico, que no primeiro ponto do artigo número 3 diz:

É obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”.

Uma das medidas de contenção da epidemia de Covid-19 em Portugal, impostas pelas autoridades de saúde, recomenda que se mantenha um distanciamento físico de terceiros de pelo menos dois metros, tal como a Direção-Geral da Saúde (DGS) menciona num site dedicado à prevenção da Covid-19. A regra, que se manteve até 13 de setembro — não até dia 11, como a publicação sugere —, indicava que a máscara tinha ser mantida sempre que esse distanciamento não fosse possível.

De acordo com a lei, só havia quatro situações em que a utilização de máscaras era dispensada, mesmo num contexto de ajuntamento:

Mediante a apresentação de um atestado médico que confirmasse a incapacidade de cumprir esta norma (por exemplo, no caso de indivíduos com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas);

Se a pessoa tivesse uma condição física que impedisse a utilização de máscara, desde que fosse portadora de uma declaração que o comprove;

Caso a atividade que ela estivesse a exercer não pudesse ser praticada com a máscara colocada;

No convívio entre pessoas do mesmo agregado familiar, sem terceiros por perto.

Mas estas eram as únicas exceções à regra, que era apenas uma: utilizar máscara na rua, mesmo ao ar livre e em espaços públicos, sempre que o distanciamento não pudesse ser cumprido.

A lei que tornava obrigatório o uso de máscara na rua remetia, também, para o regime de contraordenações que se aplicava a quem não cumprisse essa regra. O número 1 do artigo 3º do decreto-lei 28-B/2020 refere que “o incumprimento dos deveres estabelecidos no artigo anterior [entre os quais, o uso de máscara] constitui contraordenação, sancionada com coima de (euro) 100,00 a (euro) 500,00 no caso de pessoas singulares, e de (euro) 1000,00 a (euro) 5000,00 no caso de pessoas coletivas”.

A 19 de agosto, o semanário Expresso escrevia, aliás, que, desde o início do ano e até àquele momento, as forças de segurança já tinham passado 4154 coimas pelo não uso de máscara nas ruas e em espaços públicos.

Embora esta medida tenha deixado de ser obrigatória em meados deste mês, ela mantém-se como uma recomendação das autoridades de saúde: “Cada um de nós deve continuar a ser portador de uma máscara“, apelou Graça Freitas. E, “em caso de necessidade — ou porque já sabe que vai para um contexto onde estão muitas pessoas ou porque pode acontecer —, essa máscara deve ser colocada”.

É esse também o espírito da nova orientação da DGS publicada a 13 de setembro. No documento, que pode ser consultado neste site, as autoridades de saúde confirmam que “a utilização de máscara é ainda recomendada”, embora já não seja obrigatória, “para as pessoas com idade superior a 10 anos, nos espaços exteriores, quando é previsível a ocorrência de aglomerados populacionais ou sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado”. De resto, mantêm a obrigatoriedade na utilização de máscara nas seguintes situações:

Estabelecimentos de educação, ensino e creches;

Espaços comerciais e de prestação de serviços;

Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que envolvam público;

Salas de espetáculos, cinemas ou similares;

Transportes coletivos de passageiros, como autocarros e táxis;

Permanência em locais de trabalho, sempre que não seja possível o distanciamento físico nem a separação física dos funcionários;

Estabelecimentos residenciais para pessoas idosas (ERPI), unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e outras estruturas e respostas residenciais para crianças, jovens e pessoas com deficiência, requerentes e beneficiários de proteção internacional e acolhimento de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos.

Estas são as regras em vigor atualmente, mas vão ser aliviadas novamente na próxima sexta-feira, 1 de outubro, tal como o Governo anunciou após a reunião de Conselho de Ministros da passada quinta-feira. A partir do primeiro dia do mês, a utilização de máscara só será obrigatória em transportes públicos, lares, hospitais, salas de espetáculos e eventos; e em grandes superfícies, como um centro comercial. Ainda assim, a recomendação para usar máscara mantém-se.

Conclusão

É falso que a utilização de máscara na rua nunca tenha sido obrigatória. Durante 318 dias consecutivos, as medidas impostas pelo Governo com o aval das autoridades de saúde tornaram obrigatório o uso de máscara na rua sempre que não fosse possível manter o distanciamento físico de pelo menos dois metros. Essa obrigatoriedade foi levantada a 13 de setembro e as regras para o uso das máscaras até se preparam para ser aliviadas novamente na próxima sexta-feira, mas a recomendação para continuar a utilizá-la permanece.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota : este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.