A polémica com o uso de máscaras durante a pandemia não é recente, mas agora vários posts circulam no Facebook a afirmar que a própria Organização Mundial de Saúde admitiu a ineficácia das mesmas. Será verdade?

Um post publicado na rede social Facebook tem sido amplamente partilhado por afirmar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu a “ineficácia das máscaras durante a pandemia”. A publicação remete para um artigo do jornal online brasileiro A Gazeta do Povo, com o título “Atualização da OMS acaba admitindo a ineficácia das máscaras durante a pandemia”. Mas, será que é mesmo assim?

Publicado no site do jornal Gazeta do Povo a 30 de abril de 2024, não se trata de uma notícia, mas sim de um artigo de opinião. O autor revela, ao longo do texto, ter uma posição contra a obrigatoriedade das máscaras que se impôs durante a pandemia, naquilo que apelida de “recomendações despóticas dos governantes”. Quanto à alegação de que a OMS “admitiu a ineficácia das máscaras durante a pandemia”, o Observador foi confirmar a posição da organização.

De acordo com a informação disponibilizada no site oficial da OMS, a atual posição adotada pela organização é de recomendação de máscaras como “parte integrante de um conjunto de medidas para uma estratégia que pretende suprimir a transmissão e salvar vidas”. A OMS reforça que “apenas o uso de máscara, sem a adoção de outras medidas, não promove um nível adequado de proteção contra a Covid-19”.

Além disso, o site da Organização Mundial de Saúde enumera algumas medidas que devem ser adotadas em complemento com o uso da máscara, como o distanciamento social, a correta ventilação de espaços fechados e a frequente lavagem de mãos.

Conclusão

Os posts amplamente partilhados no Facebook mencionam um artigo de opinião do jornal brasileiro Gazeta do Povo, cujo título é “Atualização da OMS acaba admitindo a ineficácia das máscaras durante a pandemia”. Contudo, a afirmação feita no título está errada, não houve qualquer atualização da parte da Organização Mundial de Saúde que admitisse a ineficácia das máscaras durante a pandemia de Covid-19. O site oficial da OMS informa, sim, que a utilização isolada de máscaras, ou seja, sem a adoção de outras medidas complementares, é insuficiente para prevenir a infeção.

