Uma montagem com quatro imagens de alegados pelicanos a “empurrarem” a espinha para fora do corpo tem estado a ser partilhada nas redes sociais, com uma legenda onde se explica que os animais estão a arrefecer com a ajuda daquele processo. “Hoje aprendi que quando os pelicanos estão com calor empurram a espinha para fora da boca para ficarem mais frescos”, lê-se na legenda, em inglês.

Na verdade, “os dois animais retratados nas figuras do lado esquerdo nem sequer são pelicanos”, revela David Gonçalves, professor de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. “Trata-se de uma espécie de ave africana, muito particular. O nome científico é Balaeniceps rex e como nome comum, em português, será qualquer coisa como bico-de-tamanco. Pertence à Ordem Pelecaniformes, tal como as espécies de Pelicanos.”

Desfeito que está o primeiro erro, vamos ao segundo: “As aves não estão a empurrar a espinha para se arrefecerem, estão apenas a bocejar”, explica outro investigador da mesma universidade. “Estes bocejos com são feitos com amplitude suficiente para que a parte de baixo do bico seja pressionada contra o pescoço”, começa por indicar ao Observador Ricardo Jorge Lopes, investigador do Centro de Estudos em Biodiversidade da Universidade do Porto e curador da coleção de aves do Museu de História Natural. Assim, “toda a parte inferior do interior da boca, que costuma estar escondida pela membrana que os pelicanos têm na parte inferior do bico, fica visível”.

Sobre o que pode levar os pelicanos a “bocejar”, o investigador da Universidade do Porto compara-os com os humanos: “Muitas vezes é um comportamento de conforto, como acontece connosco.” Mas há mais uma justificação: “Pode ser uma reação a uma perturbação externa”, explica, dando como exemplo “a presença de outros seres de que eles não gostam”.

Quanto à colocação da espinha fora do corpo, “isso seria impossível”. Ricardo Jorge Lopes explica que, além de estar “ligada ao crânio”, está localizada “nas costas do animal e tem à sua frente todo o aparelho digestivo e respiratório, o que torna impossível esse tipo de contorcionismos”.

Conclusão

Não é verdade que os pelicanos “empurrem” para fora do corpo a espinha com o objetivo de se arrefecerem. O processo a que a publicação se refere é comum e representa simplesmente um “bocejo”.

