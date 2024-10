Nas redes sociais prolifera um vídeo onde, alegadamente, o músico e produtor Sean “Diddy” Combs fala a partir da prisão. “Sean “Diddy” Combs fala da prisão”, lê-se da descrição das partilhas que acompanham o vídeo.

Na madrugada de 16 de setembro, o músico e empresário Sean Combs foi preso, acusado de tráfico sexual e implicado num caso de alegada violação. Em tribunal, o músico declarou-se inocente, mas viu o pedido de liberdade sob caução ser negado por duas vezes.

O vídeo, que está a ser partilhado massivamente nas redes sociais, mostra o artista a falar para câmara, dizendo: “O dinheiro será usado corretamente, mas, como sabem, estou colado à televisão e tento perceber o que se está a passar, como é que isto está a acontecer e, às vezes, tenho de desligar a televisão, porque é tão avassalador, nem de perto tão avassalador como deve ser.”

Isto porque o pequeno clipe é, na verdade, retirado de um vídeo do YouTube publicado há dez anos. Intitulado “Diddy Blog#1001 ….A message to Haiti”, o vídeo foi carregado no Youtube a 17 de janeiro de 2010, no canal do produtor musical. Nele, ao longo de seis minutos, Combs fala sobre as consequências do terramoto no Haiti.

Conclusão

O vídeo que alegadamente mostraria Sean “Diddy” Combs a falar partir da prisão em setembro de 2024 é, na verdade, um vídeo com uma década, em que o músico falava sobre o terramoto de janeiro de 2010 no Haiti.

