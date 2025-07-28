“Palestinianos da Faixa de Gaza invadiram um depósito do Hamas no enclave, e encontraram uma grande quantidade de ajuda humanitária roubada, que foi enviada por diversos países, através da ONU”, é o que se lê numa de várias publicações nas redes sociais, que mostra um vídeo de um grande ajuntamento de pessoas dentro de um depósito.

Nestas imagens divulgadas, é possível ver centenas de pessoas concentradas num armazém com vários camiões estacionados. Não é possível, no entanto, verificar no vídeo de 30 segundos algum traço que permita identificar a quem pertence o armazém e os conteúdos transportados pelos veículos.

Contudo, no passado dia 28 de maio, o Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sua sigla em inglês) confirmou que uma “multidão de pessoas famintas” entrou no seu armazém em Deir Al-Balah, no região central de Gaza. Garantem, assim, que o depósito filmado neste vídeo não se trata então de um armazém do Hamas e de alimentos roubados, mas sim uma estação de armazenamento de comida “pre-posicionada para a distribuição”.

Esta “invasão” das instalações da agência da Organização das Nações Unidas surgiu na sequência de um bloqueio de mais de 80 dias da entrada de ajuda humanitária no enclave. “O WFP tem alertado consistentemente para as condições alarmantes e deteriorantes no local, bem como os riscos impostos pela limitação da ajuda humanitária a pessoas famintas e desesperadas por apoio”, escrevem ainda na nota divulgada no final do passado mês de maio.

Neste comunicado, a agência admitiu estar a investigar os relatos que apontavam para a morte de duas pessoas na sequência deste episódio. Vários órgãos de comunicação social internacionais, como a Associated Press e o britânico The Guardian, dizem que quatro pessoas morreram na confusão da busca por alimentos no armazém Al-Ghafari da WFP.

Conclusão

As imagens publicadas nas redes sociais mostram uma grande multidão reunida num armazém em Gaza. Contudo, como confirmou o Programa Mundial de Alimentos, o depósito pertencia à agência da ONU e não ao Hamas, não se tratando de comida “roubada” pelo grupo que controla o enclave, mas sim alimentos que estavam dispostos para serem distribuídos pela população em Gaza.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.