O Papa Leão XIV encontrou-se com o Presidente da Argentina, Javier Milei, a 8 de junho, no Palácio Apostólico do Vaticano. E há um pormenor que está a ser discutido nas redes sociais. “A escolha para a foto oficial entre Milei o sucessor de Francisco” não “foi por acaso”, de acordo com uma publicação.

“Na foto divulgada, sob os frescos barrocos e a compostura cerimonial, um detalhe escapou ao controlo do protocolo: a espada flamejante de São Miguel Arcanjo, aquela que, pela tradição católica, separa o bem do mal apontava, com extrema precisão, para a cabeça de Milei”, lê-se na publicação, que recusa a hipótese de se tratar de uma “simples coincidência”.

“No mundo da diplomacia isso simplesmente não existe”, alega-se nas redes sociais, acrescentando que talvez Javier Milei tenha entendido mais tarde que tenha estado “posicionado exatamente onde, na pintura, repousa o crânio do demónio derrotado”. “A composição visual é quase perfeita: a espada desce, a cabeça encaixa-se, o simbolismo se impõe. Ao lado, o novo Papa Leão XIV observa tudo com expressão sacramente indecifrável.”

A publicação nas redes sociais recorda ainda que, apesar de ser argentino, Francisco nunca “foi fã” do Presidente do país onde nasceu. “Leão XIV também não parece estar confortável com a visita protocolar, mas a pintura ao fundo, está ali e foi meticulosamente escolhida para cumprir seu papel na semiótica do sacro poder papal.”

A teoria é rebuscada, mas até poderia ser válida. No entanto, não corresponde à verdade. O quadro em questão não representava uma cena em que São Miguel Arcanjo pisa a cabeça de Satanás, sendo que, na fotografia que circula nas redes sociais, a cabeça de Javier Milei estaria posicionada no enquadramento perfeito para ser comparado com o Diabo — o que motivaria toda a especulação do post.

Em vez disso, a fotografia oficial foi publicada pela Getty Images (ver em baixo) e também nas redes sociais do Vaticano. A imagem mostra que Javier Milei e o Papa Leão XIV estão em frente ao quadro Ressurreição de Cristo, pintado pelo italiano Pietro Perugino em 1499.

Esse quadro renascentista não tem qualquer referência nem a Satanás, nem ao Arcanjo S. Miguel. É um quadro que retrata, tal como o próprio nome indica, a Ressurreição de Cristo.

Getty Images

Conclusão

Não é verdade que, no Vaticano, Javier Milei e Leão XIV tenham tirado uma fotografia em frente a um quadro que dava a impressão de que o Presidente da Argentina seria Satanás. Trata-se de uma montagem. A foto oficial mostra o líder da Igreja Católica o chefe de Estado em frente a um quadro que retrata a Ressurreição de Cristo, sem qualquer referência aos elementos sugeridos nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.