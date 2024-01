Nas redes sociais está a circular uma imagem de Pedro Passos Coelho, com uma bandeira do Chega, numa alegada notícia do jornal Correio da Manhã com o título “Passos Coelho expulso do PSD”. Mais do que isso, é ainda escrito que, “ao CM, Passos Coelho confirmou que se sente humilhado, mas continua disponível para servir Portugal”.

Tudo na publicação é falso. Em primeiro lugar, uma pesquisa no site do Correio da Manhã revela que não existe qualquer notícia com este título. Em segundo lugar, a imagem usada é do ex-líder do PSD quando esteve no Campus de Justiça a prestar declarações após ser notificado no âmbito do caso EDP, a 19 de dezembro, e, seja em fotografias seja em imagens televisivas, prova-se que não tinha qualquer bandeira do Chega — aliás, na imagem da publicação é percetível que aquela imagem foi ali colocada através de uma edição digital da imagem original.

Mais do que isso, é possível ver a fotografia original em vários órgãos de comunicação social, como por exemplo o Jornal de Notícias e a TSF. Trata-se de uma imagem do fotojornalista Mário Vasa, para a Global Imagens, e onde é visível que não existe qualquer bandeira do Chega.

Além das provas visuais, a afirmação que dá conta de que Passos Coelho foi expulso do PSD. Fonte oficial do PSD confirma ao Observador que se trata de uma alegação que é mentira, já que o ex-presidente do PSD se mantém no partido e não foi expulso ou convidado a sair.

A sugestão pode ter como base o facto de Pedro Passos Coelho não ter marcado presença na recente convenção da Aliança Democrática onde PSD e CDS juntaram vários históricos do partido. Porém, a ligação não pode ser feita e, sendo verdade que Passos Coelho não esteve no evento, é mentira que tenha sido expulso do PSD.

Conclusão

É falso que Pedro Passos Coelho tenha sido expulso do PSD, tal como uma fonte oficial do partido garantiu ao Observador. Mais do que isso, tanto a ausência da notícia no site em que teria sido publicada essa informação como a manipulação da imagem — com a colocação de uma bandeira do Chega na mão do ex-líder do PSD — demonstram que se trata de uma tentativa de desinformação nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.