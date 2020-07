O ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho continua a ser tema de debate nas redes sociais. Desta vez surgiu uma publicação no Facebook, no passado dia 21 de junho, de um assunto recorrente: a ideia de que o antigo líder social-democrata foi o único deputado, em 46 anos de democracia, a abdicar da subvenção vitalícia. Mesmo não sendo uma publicação nova, o post obteve 597,5 mil visualizações e 7,6 mil partilhas. É, no entanto, uma publicação falsa.

Este post, embora mostre uma fotografia verdadeira de Pedro Passos Coelho e ainda que afirme que o ex-Primeiro-Ministro “foi o único em 46 anos da história da democracia que rejeitou a reforma vitalícia a que tinha direito pelo exercício do cargo de deputado e 1º ministro”, não sustenta tal afirmação.

É verdade que na lista mais atualizada dos beneficiários de subvenção mensal vitalícia da Caixa Geral de Aposentações – datada de setembro de 2019 – o nome do ex-líder do PSD não se encontra presente. Mas isso não quer dizer que Passos Coelho tenha abdicado dela, mas sim, que nunca a pediu, podendo até não ter direito a ela, como explicado neste outro Fact check do Observador publicado no ano passado. Em 2019, eram 318, as subvenções que se encontravam em vigor. Destas, 44 estavam suspensas, 18 tinham sido reduzidas parcialmente e 47 haviam sido reduzidas na totalidade.

Entre as subvenções mensais suspensas estão, por exemplo, a de Rui Rio, atual líder do PSD, de Ferro Rodrigues, presidente do Parlamento, mas também de Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde.

Conclusão:

Não é a primeira vez, nem será certamente a última, que o ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho surge numa publicação das redes sociais. Desta vez trata-se, aliás, de uma repetição: “Passos Coelho foi o único deputado em 46 anos a abdicar da subvenção vitalícia”. Não é verdade que o ex-líder tenha abdicado desta subvenção, porque nunca a pediu.

De acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado