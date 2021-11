A afirmação não é complexa: pilotos caem mortos a meio de um voo depois de tomarem vacinas contra a Covid. A origem da frase encontra-se num site, relativamente recente, o Real Raw News que, com bastante regularidade publica notícias virais, mas falsas.

O link do artigo para o qual somos reencaminhados pela publicação do Facebook, amplamente partilhada, é um desses casos de desinformação. Segundo o texto, foi no programa televisivo The Stew Peters Show, apresentando por Stew Peters, conhecido por ser um disseminador de informação falsa sobre a pandemia, que Jane Ruby, também ela negacionista, disse ter ouvido de três fontes diferentes que um piloto da Delta Airlines morreu durante o voo. Esta é a parte verdadeira do texto e das publicações que a citam: de facto, Ruby relatou essa história durante o programa, garantindo que foi necessário uma aterragem de emergência e que, segundo as suas fontes, o piloto teria tomado a segunda dose daa vacina contra o vírus da Covid-19.

Tudo o resto é efabulação, já desmentido pela própria Delta Airlines, em comunicado. “A Delta está ciente de alegações que sugerem que um dos pilotos da companhia aérea faleceu devido a complicações com a vacina [contra a Covid-19] durante a operação de um voo, resultando numa aterragem de emergência”, lê-se no documento.

“Todas essas alegações são falsas. A pandemia tem sido uma época incrivelmente trágica para muitos, e nossos corações estão com as centenas de milhares de famílias daqueles que morreram com o vírus horrível”, conclui a companhia aérea.

Também a Administração Federal de Aviação (FAA) norte-americana, citada pela AFP — que também fez uma verificação a estes factos —, afirmou que “não encontrou evidências de que tal evento tenha ocorrido”, da mesma forma que não há nenhum relato na imprensa norte-americana de que tal aterragem tenha acontecido entre 1 e 11 de outubro, a data apontada por Ruby.

Conclusão:

Falso. A Delta Airlines já desmentiu a alegação, garantindo que nenhum piloto morreu a bordo de uma das aeronaves da companhia depois de tomar a segunda dose (ou a primeira) da vacina contra o SARS-CoV-2. A Administração Federal de Aviação (FAA) norte-americana também garantiu que tudo não passa de alegações falsas.

