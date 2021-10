Tem sido largamente partilhada no Facebook, em várias línguas e por utilizadores de diferentes países, uma publicação que teve origem na conta oficial de Twitter do Dr. Harold News. Ilustrada por uma imagem de Leo Varadkar, político irlandês, a mensagem diz o seguinte: “Leo Varadkar adverte que a introdução de um congelamento de rendas pode criar um ‘cenário de pesadelo’, em que os proprietários seriam forçados a vender as suas casas extras, o que baixaria os preços do imóveis, permitindo que pessoas com baixos rendimentos comprassem uma casa para investimento.”

Numa das partilhas do tweet em português, o utilizador acrescenta: “Os capitalistas nos Estados Unidos já chegaram ao cúmulo de em horário nobre dizer que baixar o preço das casas aos pobres iria ser um grande pesadelo para a economia.”

O problema? A conta de Dr. Harold News é uma página satírica e está identificada como tal, com o respetivo aviso de que os seus conteúdos são “fake news, citações inventadas e sátiras”. Portanto, a publicação original que começou a ser amplamente partilhada não é, simplesmente, verdadeira. A imagem que acompanha a publicação é de uma entrevista que Varadkar, que foi primeiro-ministro irlandês entre 2017 e 2020, deu ao canal irlandês RTÉ News. Ali, prestou esclarecimentos sobre um evento em que participou e sobre o qual recaíam suspeitas de ter violado as regras sanitárias para conter a pandemia de Covid-19.

[A entrevista real de onde foi retirada a imagem. Leo Varadkar fala sobre um evento onde participou e sobre o qual recaiam suspeitas de ter violado as regras sanitárias para conter a pandemia de Covid-19.]

O congelamento das rendas tem marcado a agenda política na Irlanda e, em setembro, no Dáil Éireann, a câmara baixa do Oireachtas, o parlamento irlandês, Varadkar defendeu um equilíbrio entre a proteção dos inquilinos e os direitos dos proprietários. “A renda de uma pessoa é o rendimento de outra.” Leo Varadkar pertence ao Fine Gael, um partido democrata-cristã, defensor do liberalismo económico, e é de nacionalidade irlandesa e não norte-americana, como é sugerido na publicação de Facebook.

Conclusão:

Leo Varadkar não é norte-americano, como sugere a publicação, mas irlandês, e chegou a ser primeiro-ministro do seu país entre 2017 e 2020. O post original que foi partilhado nas redes sociais é de um site satírico, também irlandês, onde está claramente assinalado que todas as notícias partilhadas são falsas. Não há qualquer referência a que Varadkar algum dia tenha feito aquelas declarações ou outras semelhantes.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.