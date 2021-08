Está a ser partilhada no Facebook uma publicação que sugere que Portugal é, juntamente com a vizinha Espanha, o país europeu onde a eletricidade é mais cara, mas os dados mais recentes mostram que não é verdade.

A publicação em causa reproduz duas tabelas em espanhol onde se comparam os preços da luz e os salários médios nacionais de sete países europeus (Espanha, Portugal, Itália, França, Alemanha, Países Baixos e Bélgica). O país em foco é Espanha, que surge em primeiro lugar, mas Portugal destaca-se igualmente pela negativa, ao apresentar o mesmo valor — 106 euros por megawatt-hora (MWh).

Segundo a informação que está a circular nas redes sociais, este valor é inferior ao de países como França ou Alemanha, onde os ordenados são bem mais elevados. “Viva o socialismo!”, escreve o responsável pela partilha, onde abundam os comentários que lamentam a realidade portuguesa.

De acordo com o OMIE, o operador de mercado elétrico para a gestão do mercado diário e intradiário de eletricidade na Península Ibérica, o preço horário do mercado diário em Portugal e Espanha corresponde atualmente a cerca de 106 euros/MWh. A 21 de julho, dia em que foi feito o post em análise, o preço médio era de exatamente 106,57 euros/MWh. No início de agosto, o valor era ligeiramente mais alto (por exemplo, no dia 9, estava nos 106,74 euros/MWh).

Isto significa que os valores portugueses e espanhóis apresentados estão corretos. O mesmo não se pode dizer em relação aos outros países.

A publicação cita como fonte para os preços da eletricidade o EnergyLive, uma plataforma online dedicada ao mercado europeu da energia. Mas os dados disponíveis no site não correspondem aos da tabela. A plataforma, que apresenta os preços diários com um dia de antecedência, refere, por exemplo, que na Bélgica, um dos países da tabela, a eletricidade estava nos 135,49 euros/MWh a 10 de agosto. Valor que é superior aos 88 euros/MWh referidos no post e aos preços indicados para Portugal e Espanha.

Segundo o EnergyLive, os países onde a eletricidade está mais cara são a Roménia, Sérvia e Hungria. Os três países apresentavam o mesmo valor médio a 10 de agosto, isto é, 138,75 euros/MWh.

Os dados compilados pelo Eurostat referentes ao kilowatt/hora, a medida geralmente usada como unidade de faturamento junto dos consumidores e aquela para a qual mais importa olhar, mostram também que Portugal e Espanha não são os países com a eletricidade mais cara dentro do espaço europeu, embora estejam no top dez dos mais caros.

De acordo com o gabinete de estatística da UE, o país onde a luz é mais cara é a Alemanha (0,3006 euros/kWh), com a Espanha a surgir em quinto lugar (0,2298 euros/kWh) e Portugal em oitavo (0,2133 euros/kWh), ou seja, com alguma distância dos primeiros lugares do gráfico que circula no Facebook.

O gráfico do Eurostat, feito com base em dados recolhidos em abril do ano passado, refere ainda que o preço médio da luz para os consumidores europeus é de 0,2272 euros/kWh e de 0,2134 euros/kWh dentro da UE.

Em relação aos salários médios, os dados parecem também estar errados ou desatualizados.

Na fonte, que surge por baixo da tabela da direita, é referido que os números citados dizem respeito a 2018 mas, no caso português, o valor não bate certo. Em maio de 2019, um estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicou que, pela primeira vez, o salário médio nacional líquido tinha ultrapassado os 900 euros mensais, encontrando-se então nos 902. Valor que é inferior aos 997 euros do post, que não especifica se os números apresentados dizem respeito ao valor bruto ou líquido.

Atualmente o salário médio nacional bruto em Portugal encontra-se nos 1.314 euros mensais, segundo dados de fevereiro sobre o ano de 2020.

Os dados compilados pelo Eurostat também não correspondem aos valores apresentados para os outros países. Segundo o gabinete de estatística europeu, na Alemanha, o ordenado médio bruto correspondia, no ano de 2018, a 3.349 euros mensais. De acordo com o site de notícias The Local, este valor é agora maior: 3.975 euros. Os Países Baixos, que surgem a seguir à Alemanha tinham, em 2018, um ordenado médio bruto de 3.076 euros, e a Bélgica, que ocupa o terceiro lugar da tabela, de 3.360 euros.

Segundo o Eurostat, em 2020, a média europeia era de 2.581 euros mensais. Portugal está, portanto, muito abaixo da média de ordenados dos 27 países da EU.

Conclusão

Os dados mais recentes mostram que Portugal não é o país europeu onde a eletricidade é mais cara. Espanha está também longe de ocupar os primeiros lugares. De acordo com o Eurostat, o país onde a luz é mais cara é a Alemanha (0,3006 euros/kWh), com a Espanha a surgir em quinto lugar (0,2298 euros/kWh) e Portugal em oitavo (0,2133 euros/kWh).

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.