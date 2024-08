O texto partilhado em várias publicações no Facebook é quase sempre o mesmo e sugere que a Cascata do Pincho, na Serra d’Arga, no distrito de Viana do Castelo, deixou de ser um lugar seguro. Os utilizadores afirmam que “não é aconselhável que as senhora vão sozinhas” e que mesmo “os homens devem ir prevenidos”, uma vez que grupos de pessoas com origem indostânica estão a deambular pela mata, tornando a área menos segura.

“O lugar é um paraíso, mas já foi a segunda vez que detetei grupos de indostânicos a deambular pela mata. Não é aconselhável que as senhoras vão sozinhas e os homens devem ir prevenidos”, refere a publicação partilhada inúmeras vezes. Mas será verdade?

As autoridades garantem que a informação não é verdadeira. Ao Observador, o Destacamento Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana afirma que não só “não tem registo de nenhuma denúncia”, como também não tem conhecimento de qualquer “outra situação de âmbito criminal na Cascata do Pincho, Serra d’Arga”. Uma outra fonte da GNR explica ainda que nas ações de policiamento nunca se detetou qualquer fenómeno idêntico ao descrito nas publicações.

Na resposta oficial da Guarda Nacional Republicana insiste-se que qualquer suspeita ou comportamento que seja detetado e que ponha em causa a segurança pública deve ser denunciado às autoridades.

“A denúncia de qualquer tipo de crime é extremamente importante, para que os recursos existentes sejam empenhados segundo uma lógica de prioridades, após ponderação e análise dos vários critérios de decisão, sendo fundamental o conhecimento das ocorrências/situações que se vão verificando na zona de ação”, sublinha a GNR, acrescentado que sempre que alguém seja vítima de um crime onde quer que tal aconteça, a denúncia é “fundamental para auxiliar a monitorização do fenómeno e a gestão operacional dos recursos disponíveis para áreas onde o crime poderá ser mais incidente”.

Conclusão

Está a circular nas redes sociais a alegação de que a Cascata do Pincho, na Serra d’Arga, deixou de ser um local seguro, devido à suposta presença de grupos de indostânicos que “deambulam pela mata” circundante, não sendo “aconselhável a senhoras que vão sozinhas”. “E os homens devem ir prevenidos”, continua o texto partilhado. Mas a GNR garante ao Observador não ter conhecimento de qualquer “situação de âmbito criminal” no local, nem ter recebido qualquer denúncia de cidadãos. A alegação é, portanto, falsa.

