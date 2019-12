A remuneração anual do presidente da EDP é motivo de polémica há vários anos, dado o seu valor elevado, e os comentários críticos no Facebook ainda hoje são frequentes. Uma das mais recentes ondas de indignação teve por base um post da página Tuga Press a 10 de novembro, que remete para um texto do site homónimo. O texto intitula-se “Presidente da EDP, António Mexia, ganha mais que o presidente da Apple” e diz que “os 3,1 milhões de euros de remuneração do presidente da EDP ficam […] acima dos salários de Steve Ballmer, presidente da Microsoft, ou Steve Jobs, presidente e fundador da Apple”.

Apesar de partilhado em novembro de 2019 como se de uma novidade se tratasse, o texto em causa surge no site Tuga Press com data de 2016 e baseia-se numa notícia de 2010 do Diário de Notícias (DN), esta sob o título “António Mexia mais bem pago que Steve Jobs” (o Tuga Press escreveu em rodapé “in DN”).

Há factos fidedignos no texto, mas a interpretação é errónea, pelo que as conclusões apresentadas não podem ser consideradas verdadeiras.

O Tuga Press é um site com textos de autor anónimo, difundidos no Facebook através de uma página com o mesmo título, seguida por quase 29 mil pessoas. Apesar de sustentar que não publica notícias falsas, a página está classificada pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE como sendo responsável por “conteúdos de desinformação”. António Mexia, de 62 anos, é economista e deu aulas na Universidade Nova e na Católica, foi secretário de Estado adjunto do Comércio Externo (1986-88) e ministro das Obras Públicas no Governo de Pedro Santana Lopes (2004-05). Preside ao conselho de administração da EDP desde março de 2006.

Em 2009, segundo a notícia de 2010 do DN citada em 2016 pelo Tuga Press, Mexia auferiu uma remuneração de 3,1 milhões de euros. “O gestor da elétrica nacional só recebeu 703 mil euros de salário fixo, sendo o restante valor atribuído em bónus, quer anuais quer plurianuais – referentes a anos anteriores mas entregues em 2009”, lê-se. Atentemos na comparação com Jobs, pois foi o nome citado no título do texto em apreço.

Em rigor, o empresário Steve Jobs (1955-2011), um dos fundadores da Apple, recebeu quase sempre um salário simbólico entre 1997 e 2010, na qualidade de diretor executivo da empresa e depois enquanto presidente do conselho de administração. Valor do salário: apenas um dólar por ano, de acordo com informações fornecidas pela empresa e citadas em várias notícias credíveis da imprensa americana: The New York Times, The Atlantic ou The Wall Street Journal. Nos EUA, o “one-dollar salary” é comum entre gestores de topo, que em troca possuem ações das empresas e têm custos de representação e outras despesas de trabalho asseguradas.

Se usarmos o conceito salário (retribuição pecuniária) para comparar Mexia com Jobs, é óbvio que Mexia ganhava mais. Mas também um português com o Salário Mínimo Nacional de 2009 ou 2010 ganhava mais do que Jobs. Desse ponto de vista, a conclusão do texto em análise parece verídica. Mas falta o resto.

À data, Jobs era detentor de cerca de 5,5 milhões de ações da Apple (títulos representativos do capital da empresa), as quais chegaram a valer em 2010 cerca de 322 dólares cada, o equivalente a quase 1,8 mil milhões de dólares.

Logo, a comparação entre os rendimentos auferidos por Mexia (salário fixo mais bónus) e por Jobs (salário fixo) revela-se desadequada. O salário do líder da EDP ficou acima do salário do líder da Apple porque este recebia um valor pecuniário meramente simbólico, possuindo em contrapartida uma fortuna em ações que o gestor português nunca teria podido igualar através da remuneração anual.

O DN apresentava os salários de Steve Ballmer e de Steve Jobs numa caixa à margem do texto principal. A referência “ver caixa”, tal como no original, surge no texto do Tuga Press, mas nenhuma caixa de texto é apresentada. Na edição online do DN essa caixa de texto também está ausente (terá sido publicada apenas na edição em papel). Uma notícia posterior do Jornal de Negócios citou a informação contida nessa caixa: Steve Ballmer ganharia à época 963 mil euros e Steve Jobs cerca de 74 mil euros. Não há registo de Jobs ter recebido qualquer salário em 2009 ou 2010 naquele montante.

Conclusão

Um texto recentemente partilhado na página de Facebook Tuga Press, na verdade datado de 2016 e baseado numa notícia de 2010 do Diário de Notícias, alega que António Mexia “ganha mais” do que Steve Jobs, o que é ilógico, pois os termos da comparação estão errados. À época, o então líder da Apple era um dos gestores de topo americanos que tinham optado pelo salário simbólico de um dólar, mas em contrapartida detinha ações da empresa que valiam muito mais dos que os 3,1 milhões auferidos pelo presidente da EDP.

