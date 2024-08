Durante menos de dois minutos, um vídeo partilhado no Facebook sugere que existe uma forma praticamente infalível que permite ganhar 17 mil euros num mês. Esta alegada fórmula perfeita, publicada a 14 de agosto, é revelada, aparentemente, durante a emissão de um noticiário da RTP3, por Marcelo Rebelo de Sousa. “Os cidadãos portugueses vão deixar de ter de trabalhar. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou um projeto baseado em tecnologia e inteligência artificial”, começa por, alegadamente, dizer o jornalista português, num discurso feito em português do Brasil, acrescentando que o projeto foi feito em conjunto com Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X.

Depois do jornalista, aparece então Marcelo Rebelo de Sousa, mas num discurso em português do Brasil. “Qualquer pessoa que viva no nosso belo país pode investir apenas 250 euros e ganhar 600 euros por dia graças a um projeto estatal que foi aprovado há seis meses e que já recebeu uma licença oficial. As suas poupanças já não ficarão paradas e perderão valor”, promete, alegadamente, o Presidente da República, que diz ainda que é possível “ganhar todos os dias”.

Para quem investir dinheiro e não receber nada, esta publicação — numa voz que sugere sempre ser a de Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que aparece sempre a sua imagem — refere ainda que “o Governo está disposto a pagar 15 mil euros”.

“Este projeto foi iniciado por mim e apoiado por Elon Musk. Tendo investido apenas 250 euros, ganhei 700 euros no primeiro dia e mais de 17 mil euros num mês. Tendo visto a rentabilidade e a segurança deste projeto, recomendo a todos os cidadãos portugueses que participem o mais rapidamente possível”, diz ainda, alegadamente, o Presidente da República. E acrescenta: “A plataforma funciona 24 horas por dia e não necessita da sua intervenção. Pode trabalhar, viajar, passar tempo com a sua família, ou mesmo dormir enquanto o programa aumenta o seu capital”.

Além de todas as incoerências do vídeo, que apontam para uma manipulação, contactada pelo Observador, a RTP garantiu que as imagens não são verdadeiras. “Este vídeo não deixa dúvidas de que é falso, pois está em português do Brasil. O jornalista que está na peça é português”, sublinhou o gabinete de comunicação da estação pública de televisão. “A RTP irá, de imediato, denunciar a situação”, acrescentou.

Em relação à alegada fala de Marcelo Rebelo de Sousa, a Presidência da República já tinha indicado recentemente, no âmbito de um outro fact check, que um vídeo com uma suposta intervenção semelhante era falso, uma vez que o Presidente da República não faz qualquer tipo de pronunciamento deste género. Nesse outro vídeo, também verificado pelo Observador, alegava-se que Elon Musk tinha criado uma app que permitia ganhar seis mil euros por semana e que Marcelo tinha agradecido.

Conclusão

A informação partilhada no Facebook é falsa. Marcelo Rebelo de Sousa não promoveu durante um noticiário da estação pública de televisão qualquer esquema de investimento para ganhar 17 mil euros por mês. “Este vídeo não deixa dúvidas de que é falso, pois está em português do Brasil”, afirmou a RTP em resposta ao Observador.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.