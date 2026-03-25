“A pessoa tem que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco”. A frase é proferida pelo Presidente brasileiro num vídeo que circula amplamente nas redes sociais. O conselho, dizem os utilizadores que o partilham, foi lançado por Lula da Silva perante a subida do preço dos combustíveis provocada pelo conflito dos Estados Unidos da América e Israel com o Irão.

“Porque é que as pessoas não andam meia hora todo o dia. Porque é que não caminham? Porque é que não fazem ginásio. A pessoa tem que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Andar. O cara vai comprar pão vai de carro. O cara vai na farmácia vai de carro. Anda um pouco! Ele tem que aprender que andar faz bem”, ouve-se o Presidente dizer.

As palavras geraram indignação dos utilizadores de redes sociais que o partilharam. “A fala do presidente de vocês ‘se a gasolina tá cara, levanta essa bunda do sofá e vá a pé!'”, comentou um. “Se a gasolina tá cara levanta a bunda do sofá e vai a pé. Ass: ladrão da Silva”, escreveu outro. Mas será o clip verdadeiro?

O vídeo não aparenta ter sido criado com Inteligência Artificial e de facto não foi. Através de uma pesquisa por palavras chave do discurso é possível chegar à gravação original, que foi divulgada no canal do YouTube do Governo brasileiro. O conteúdo é datado de 13 de março deste ano e é acompanhado da legenda: “O presidente Lula inaugura o novo setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro”. “A iniciativa faz parte do Programa Agora Tem Especialistas, que reestrutura os hospitais federais do Rio de Janeiro para aumentar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo o tempo de espera”, acrescenta-se.

Ao ouvir o vídeo na íntegra é possível perceber que Lula da Silva falava na verdade sobre o Ozempic, um medicamento recomendado para o tratamento de diabetes que tem sido muito utilizado para obesidade, apesar de não ser indicado para esse efeito. O Presidente dizia que era preciso as pessoas alimentarem-se bem e praticarem exercício físico.

Conclusão

O vídeo que circula do Presidente brasileiro é verdadeiro, mas foi descontextualizado. Lula da Silva não estava a apelar à população que passasse a andar mais a pé perante a subida do preço dos combustíveis provocada pelo conflito no Médio Oriente. O governante falava na inauguração de um novo setor de trauma num hospital do Rio de Janeiro e sublinhava a importância de as pessoas se alimentarem bem e fazerem exercício físico.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: As alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.