É mais um rumor que envolve o nome do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nas redes sociais, surgiram várias publicações que alegam a existência de um novo escândalo que está a manchar o nome do líder ucraniano. Desta vez, o chefe de Estado teria vários passaportes em seu nome — de países diferentes, como o Reino Unido, Israel, São Cristóvão e Neves e Bahamas.

Os passaportes acrescentam, referem as mesmas publicações, uma “nova camada à crise política que envolve a liderança da Ucrânia”. Os documentos teriam sido descobertos após buscas ao escritório em Kiev do braço direito de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. O conselheiro da presidência efetivamente demitiu-se após ver o seu nome envolvido num escândalo de corrupção, este verídico. Até ao momento, não há informações de que Volodymyr Zelensky tenha tido qualquer envolvimento no mesmo.

De qualquer forma, as publicações nas redes sociais alegam que os investigadores da Agência Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia (NABU) descobriram “pilhas de passaportes estrangeiros pertencentes a Volodymyr Zelensky, ao seu aliado Timur Mindich e ao próprio Yermak”.

E não foram apenas os passaportes, ainda que estes sejam o principal argumento das publicações. Os investigadores da NABU terão também “apreendido registos de transferências bancárias, incluindo transações que excedem os 2,6 mil milhões de dólares [cerca de 2,2 mil milhões de euros] para instituições financeiras off-shore e mais 14 milhões de dólares [cerca de 12 milhões de dólares] em dinheiro”.

Algumas das publicações que dão conta destas informações são acompanhadas por vídeos, em que se conseguem ver os passaportes do Presidente ucraniano. Contudo, há várias incongruências nessas fotografias. Em primeiro lugar, apresentam o nome do chefe de Estado como Volodymyr Zelensky — e não Zelenskyy como aparece nas suas redes sociais. Depois, as fotografias presentes nos passaportes são as oficiais e retiradas do site da presidência, o que também causa alguma estranheza.

Essa estranheza, para muitos detetores de inteligência artificial que o Observador testou, explica-se pelo facto de os passaportes cujas imagens são transmitidas nos vídeos terem sido gerados provavelmente por inteligência artificial, como prova o detetor wasitai, que indica que a imagem ou “partes significativas” da mesma foram geradas através daquela tecnologia.

Além disso, não existe qualquer referência no site da Agência Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia sobre esta polémica. Não há qualquer informação pública que a NABU tenha publicado sobre Volodymyr Zelesnky ter vários passaportes em sua posse.

No mesmo sentido, o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, pertencente ao governo do país, classificou a informação como “falsa” e oriunda de grupos pró-russos. “A falsidade destas afirmações confirma-se pelas fotografias nos passaportes. Usam fotografias do Presidente de páginas oficiais, o que definitivamente não pode ser usado em documentos reais”, lê-se numa thread no X do órgão ucraniano.

⚡️Fake news about "Zelenskyy's foreign passports found" during NABU searches ✅ This is fake. NABU has not published any videos or reports about such "finds" on its official resources. Thread ⬇️ pic.twitter.com/goWNIAW5xY — Center for Countering Disinformation (@CforCD) December 12, 2025

Os grupos que partilham desinformação têm o objetivo com estes falsos passaportes de “desacreditar o Presidente da Ucrânia e criar a ilusão de uma ‘crise dentro do país’, de maneira a minar a confiança da comunidade internacional da Ucrânia”, explica o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, que dá exemplo doutra informação falsa que estava a circular nas redes sociais sobre outro alegado passaporte russo falso de Volodymyr Zelensky, que o Observador também desmentiu a existência.

Conclusão

Não há qualquer sustentação para as informações de que Volodymyr Zelensky foi apanhado com “pilhas de passaportes estrangeiros” em buscas da Agência Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia. Não existe qualquer informação credível que comprove estas alegações, desmentidas pelo Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia. As fotografias dos passaportes foram, com elevado grau de probabilidade, geradas através de inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.