Circula nas redes sociais uma publicação em que se alega que o chamado “príncipe adormecido da Arábia Saudita”, que sofreu um acidente há 20 anos e que estava desde então em coma, “finalmente recuperou a consciência”.

“Por 20 anos, seu pai se recusou a desistir dele”, lê-se na publicação, acompanhada por duas fotografias de um homem deitado numa cama de hospital.

A publicação circula desde pelo menos o dia 14 de junho deste ano. Várias versões semelhantes da mesma publicação consultadas pelo Observador reuniam já várias centenas de reações e comentários.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa.

Na raiz da publicação está, ainda assim, uma história verídica. Em 2005, o príncipe Al-Waleed bin Khalid Al-Saud, membro da família real da Arábia Saudita, sofreu um trágico acidente de carro em Londres. Na altura com 16 anos de idade, o príncipe encontrava-se em Londres a estudar num colégio militar.

Al-Waleed bin Khalid Al-Saud foi transportado para um hospital na capital da Arábia Saudita, em Riade, e ficou em coma desde então, depois de ter sofrido graves ferimentos cerebrais. Durante 20 anos, o jovem nunca saiu do coma — embora a sua família tenha mantido sempre a esperança de que o príncipe viesse, um dia, a acordar.

No mês de junho, quando esta publicação começou a circular, o príncipe, agora com 36 anos de idade, continuava em estado vegetativo em Riade, não havendo qualquer registo fidedigno de que tivesse acordado.

Pelo contrário, a história teria o desfecho oposto. Um mês depois, a 19 de julho, foi conhecida a morte do príncipe Al-Waleed bin Khalid Al-Saud, aos 36 anos, após duas décadas em coma.

Segundo a revista People, o anúncio foi feito pelo pai do jovem, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, através de uma publicação no Twitter, na conta onde ao longo dos anos foi partilhando imagens do jovem em coma, ligado às máquinas.

Na publicação, o pai do jovem citou um versículo do Alcorão e anunciou a morte do príncipe de 36 anos “com profunda tristeza e pesar”. O pai anunciou ainda a realização das cerimónias fúnebres nos três dias seguintes à morte em vários lugares em Riade.

A publicação conta, ainda, com outra incorreção. Uma das fotografias (à esquerda na imagem apresentada neste artigo) não corresponde ao príncipe Al-Waleed bin Khalid Al-Saud, mas sim ao piloto de ralis saudita Yazeed al-Rajhi, que sofreu um grave acidente em abril deste ano, que o levou a um internamento hospitalar.

Pode ver aqui o vídeo que mostra o piloto a ser visitado no hospital — não se encontra em coma, mas acordado.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. Além de incluir uma imagem da pessoa errada — um piloto de ralis hospitalizado após sofrer um acidente, e não o famoso “príncipe adormecido” —, a publicação alega que o príncipe saudita acordou do coma. Na verdade, não só nessa altura o príncipe não tinha acordado do coma, como um mês depois o jovem viria a falecer.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.