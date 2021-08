Para enaltecer a força autárquica do partido que lidera, António Costa repetiu duas vezes no púlpito — nos discursos de abertura e encerramento do Congresso — que “o PS é o único partido português que tem uma representação nacional em todo o território”, especificando que o partido está “nos Açores, na Madeira, no Algarve, no Alentejo, em Lisboa e Vale do Tejo, no Centro e no Norte”. E acrescentou: “E só nós estamos presentes em todo o país e em todas as regiões“. Esta afirmação do primeiro-ministro é, no entanto, errada.

António Costa disse (e repetiu) claramente que o PS é o único partido que está presente em todas as regiões, referindo-se de forma clara às NUTS I (numenclatura de unidades territoriais II), que divide o país em cinco regiões no continente (Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, no Centro e no Norte) e nas duas regiões autónomas (Açores, Madeira). Mas isso não é verdade: o PSD, outra partido com grande expressão autárquica, mantém presença em todas estas regiões, liderando autarquias em todas elas.

Analisando as cores políticas dos municípios nas várias regiões em causa, é possível verificar que o primeiro-ministro errou.

Na Região Norte do país, o PSD preside 37 câmaras municipais: Valença, Monção e Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Esposende, Vila Verde, Terras de Bouro, Póvoa de Lanhoso, Celorico de Basto, Amares, Braga, Vila Nova de Famalicão, Vieira do Minho, Póvoa de Varzim, Trofa, Maia, Amarante, Penafiel, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Murça, Peso da Régua, Alijó, Bragança, Vimioso, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada a Cinta, Torre de Moncorvo, Espinho, Santa Maria da Feira, Armamar, Penedono, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Vila Nova de Foz Côa.

Na Região Centro do país, o PSD lidera 40 câmaras municipais: Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Estarreja, Castro de Aire, Sátão, Vouzela, Viseu, Tondela, Mortágua, Pinhel, Almeida, Guarda, Gouveia, Celorico da Beira, Sabugal, Mira, Cantanhede, Penela, Arganil, Pampilhosa da Serra, Pombal, Castanheiro de Pêra, Alvaiázere, Batalha, Porto de Mós, Alcobaça, Caldas da Raínha, Óbidos, Vila de Rei, Sertã, Oleiros, Fundão, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal e Cadaval.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo a presença do PSD é bastante menor, mas o partido tem duas câmaras municipais, sendo uma delas (Cascais) uma das maiores do país (é a quinta maior em termos populacionais). A Cascais, junta-se ainda Mafra.

O mesmo acontece na Região do Alentejo, onde o PSD lidera 6 autarquias. É certo que duas delas (Santarém e Rio Maior) são no Ribatejo (uma região histórica e cultural, mas que não existe como região na divisão administrativa referida por António Costa, fazendo parte do Alentejo), mas há quatro que são mesmo no distrito de Portalegre: Castelo de Vide, Marvão, Arronches e Fronteira. É certo que nos distritos de Setúbal, Beja e Évora o PSD não lidera qualquer autarquia, mas Costa foi claro quando falou em regiões e não em distritos.

Também na Região do Algarve, o PSD tem cinco presidentes de câmara, mais concretamente em Monchique, Albufeira, Faro, Vila Real de Santo António e Castro Marim.

Nas regiões autónomas — igualmente referidas por António Costa — a presença do PSD também é clara. Na Região Autónoma dos Açores o partido de Rui Rio lidera cinco autarquias: Madalena, Ponta Delgada, Ribeira Grande, Nordeste e Vila do Porto. Já na Região Autónoma da Madeira o PSD preside a três autarquias: Calheta, Câmara de Lobos e Porto Santo. Nestas duas regiões, o PSD lidera ainda aos respetivos governos regionais.

Conclusão

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS errou quando disse que o PS era o único partido que estava presente no poder local em todas as regiões do país, elencando que se referia especificamente a Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Na verdade, ao contrário do que diz António Costa, o PSD preside municípios de todas estas regiões e, nalguns casos, em grande número. Só em Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo o partido tem uma representação menos representativa, mas mesmo nessas regiões tem sete autarquias (duas numa região e sete noutra). As 98 câmaras do PSD são geograficamente dispersas pelo país, não tendo o partido (apesar do decréscimo nos últimos anos) perdido a dimensão nacional como partido autárquico.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO