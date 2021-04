A imagem de uma casa de estilo futurista tem estado a ser partilhada nas redes sociais como sendo propriedade de Vladimir Putin. Na publicação analisada pelo Observador, o utilizador do Facebook que a pôs a circular refere que para além de ser propriedade do presidente russo, a habitação está localizada na região balnear de Sochi, foi concebida pelo arquiteto Roman Vlasov e ironiza com a aparente inacessibilidade da estrutura: “Deixa-me cá chamar o helicóptero, para ir ao pão”.

Com uma simples pesquisa através desta imagem é possível localizar a origem do conteúdo. De facto, o projeto é do arquiteto russo Roman Vlasov, que o partilhou na sua conta de Instagram. A ideia de que esta casa podería ser do presidente da Rússia acaba por ter rastilho precisamente em Vlasov que partilha esta imagem com uma legenda que pode ser mal interpretada: “Casa Putin ou a história sobre como a sua casa poderia ser”. Navegando pela conta é possível encontrar mais imagens deste projeto e várias delas com a legenda “Putin House” (casa de Putin, em inglês).

Contactado pelo Observador, Roman Vlasov assume a autoria, mas nega que a casa seja de Vladimir Putin: “Sim, sou o autor do projeto e no meu Instagram há uma descrição para este trabalho. Na verdade, digo que esta é minha visão da casa do presidente do meu país, Vladimir Putin. Não escrevi em nenhum lugar que esta casa é sua propriedade”, esclarece. Apesar de realistas, as imagens não passam de um projeto que nunca saiu do papel. Através de email, o arquiteto revela que “é um conceito”.

Este projeto foi ainda publicado no site da revista de arquitetura italiana Designboom, um artigo onde o edifício é caracterizado como “radical” e “monumental”: “A obra elevada propõe uma nova interpretação radical da arquitetura modernista, com una fachada livre, janelas horizontais e paleta de material branco minimalista”, lê-se na publicação. A associação ao presidente russo é ainda feita porque o projeto mostra “a atmosfera de um esconderijo vil ao mesmo tempo que se apresenta com uma escala desumana que dá uma sensação de excesso”.

Conclusão

Não é verdade que a imagem partilhada nas redes sociais seja da casa do presidente russo, Vladimir Putin. O projeto nunca saiu do papel e o arquiteto responsável revela que se trata apenas de um “conceito”. Ou seja: a casa nem sequer existe, muito menos é um projeto de casa para o presidente russo.

