Uma publicação que corre nas redes sociais sustenta que quem tem alergias, como rinite, não pode usar máscara. Já foi partilhada centenas de vezes e teve mais de 27 mil visualizações. Mas esta informação está longe de ser verdadeira.

No Facebook, no post em causa, pode ler-se: “Preste atenção se você não passa por isso respeite quem passa, por que não é nada bom. Atenção! Sou do grupo dos alérgicos. Tenho rinite e sinusite. Então: Temos tosse, espirro, temos falta de ar, (dor, ardência e coceira nos olhos e garganta, quando a crise é muito forte ) nos sentimos cansados, ficamos estressados, ficamos sem sentir cheiro das coisas e temos dor de cabeça! Mas não estamos com Covid19!”

Logo depois, vem a frase alvo deste fact check: “Quem tem alergia não pode usar máscara (mas usamos para prevenir a saúde do próximo em locais públicos) pois dá uma crise danada… Você tem rinite? É horrível você querer espirrar ou tossir e segurar porque vão te olhar com medo. Somos alérgicos e, às vezes, a própria máscara causa alergia.”

O Observador falou com o pneumologista Filipe Froes, que garante que quem tem alergias pode usar máscara e acrescenta que, em algumas situações, elas podem até atenuar as crises. “Quem tem alergias pode usar máscaras. Elas até podem filtrar os alérgenos existentes no ar e impedir o número de crises.”

Situação diferente é o desconforto que se pode sentir a usá-la. “Quando tossimos, o trabalho respiratório aumenta e torna-se mais desconfortável o uso de máscaras, tal e qual como se formos correr com a máscara posta. Há um obstáculo à entrada de ar e torna-se mais difícil respirar”, esclarece o especialista.

Situação diferente, é quando quem sofre de alergias está em plena crise respiratória. “Nessa situação, torna-se insuportável. Quando se está com falta de ar, ninguém consegue usar máscara — é um obstáculo num momento em que o trabalho respiratório aumenta. Quando o doente está em crise, não consegue estar com uma máscara, nem com nada que lhe tape a boca.”

Conclusão:

A informação é falsa. Não se pode dizer que aqueles que sofrem de alergias, como rinite ou sinusite, não podem usar máscara. Pelo contrário, elas até podem reduzir o número de crises respiratórias. Se a pessoa alérgica estiver com falta de ar, no entanto, não deve ter nada a tapar-lhe a boca, máscaras incluídas.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

