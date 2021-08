A transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United foi, a par da saída de Messi do Barcelona, a grande bomba do mercado de transferências este ano até ao momento. CR7 voltou a um dos clubes em que ganhou os primeiros grandes títulos da carreira (Liga dos Campeões ou Bola de Ouro) ao fim de 12 anos e parece ter deixado muitas pessoas felizes no Reino Unido, incluindo a Rainha D. Isabel II. Essa é, pelo menos, a alegação de uma publicação de Facebook do passado dia 29 de agosto que chegou a ter 3 milhões de visualizações em apenas 24 horas. No entanto, trata-se de mais um boato da internet e, por isso, de uma publicação falsa.

Para se perceber que se trata de uma publicação sem qualquer fundamento, basta começar por consultar o site oficial do Manchester United. Além do comunicado oficial que confirmou a transferência do português da Juventus para os red devils — e de outras notícias referentes ao capitão da seleção nacional — não há nenhuma informação que confirme a alegação da publicação original.

Depois, olhando para os sites oficiais da Rainha D. Isabel II, onde se inclui o site da família real, também não há nenhum comunicado oficial sobre assunto. Se se fizer uma pesquisa sobre o tema nos principais órgãos de informação como o The Guardian, o The Independent ou até jornais portugueses como o Observador, o Expresso ou diários desportivos, o resultado é sempre o mesmo: nenhuma notícia dá conta de uma suposta reserva de camisola de CR7 por parte da líder da Commonwealth.

É verdade que este rumor chegou inclusivamente a Angola, onde foi notícia, através da agência ANGOP. Só que, além de repetir o que está escrito no texto da publicação inicial — “segundo fonte oficial do clube” — pouca ou nenhuma informação extra é dada o que levanta sérias dúvidas sobre o conteúdo divulgado.

Contudo, e quase em jeito de curiosidade que carece de confirmação oficial por parte da Família Real, há notícias que dão conta de que a Rainha Isabel II pode ser adepta do West Ham ou do Millwall. Mas estes rumores podem ser encontrados em alguns tablóides ingleses e pouco mais, por isso, não se sabe oficialmente qual é a preferência clubística da rainha que, por causa do estatuto que possui, tem o dever de neutralidade nestas e noutras matérias. Por esse dever, não cometeria a imprudência de pedir a um clube um autógrafo de um jogador.

O rumor parece ter chegado ao Youtube com alguns utilizadores a fazerem vídeos com alegadas notícias que davam conta de que Ronaldo seria o “único ser humano a quem a rainha D. Isabel II tinha pedido um autógrafo”. Mas basta olhar para o conteúdo em si para se perceber que estamos perante uma paródia.

Conclusão

Não é verdade que a Rainha D. Isabell II tenha pedido um autógrafo a Cristiano Ronaldo após ter sido confirmada a sua chegada ao Manchester United. Nem tão pouco que a também líder da Commonwealth tenha reservado uma camisola oficial do craque português dos red devils. Trata-se de um rumor da internet sem qualquer sustentação ou fonte oficial. Nem mesmo consultando os principais órgãos de comunicação social, quer de Inglaterra quer de Portugal, se encontra uma prova daquilo que foi alegado pela publicação original.

