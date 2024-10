“A equipa de Kamala gastou mais de 5 milhões de dólares para que as imagens com Sean “P. Diddy” Combs fossem apagadas da internet”. A frase está a ser partilhada massivamente nas redes sociais com uma fotografia em que Kamala Harris surge ao lado de Sean Combs. Mas a fotografia, que remonta a 2019, foi adulterada.

A alegada fotografia da vice-presidente dos EUA e atual candidata democrata à Casa Branca prolifera pelo X e pelo Facebook, numa altura em que Combs, de 54 anos, enfrenta uma série de novas acusações, incluindo uma que alega ter violado uma menor. O magnata da música já enfrentava uma lista de processos civis semelhantes antes de as autoridades federais o prenderem, em setembro de 2024. Até então, Combs tem insistido que é inocente de todas as acusações.

Só que a fotografia que supostamente mostra Harris e Combs lado a lado foi alterada. A versão manipulada que circula na internet é invertida horizontalmente e sobrepõe a cabeça de Harris ao corpo de outra pessoa. A AFP encontrou a fotografia original, tirada a 14 de dezembro 2019, durante a festa de 50 anos de Sean Combs, em que o produtor surge não ao lado de Kamala Harris, mas, antes, da designer Misa Hylton, mãe de um dos filhos de Sean Combs.

De resto, a fotografia falsa foi partilhada na página America – Love It Or Leave It (Allod), uma página assumidamente de sátira e paródia. “Nothing on this page is real” (em português, “nada nesta página é real”), lê-se no descritivo.

Os próprios gestores da página assumem num comentário na publicação: “Bem, patriotas, podem perguntar-se: “Isto é real?” A resposta, em poucas palavras, é complicada. Se for um conspirador que acredita em tudo o que lê até ser desmascarado e continua a partilhá-lo na mesma, é real. Se tiver capacidade de pensamento crítico e acesso ao Google, percebe que é totalmente photoshopada“.

Entretanto, outras publicações no Facebook com a mesma fotografia já estão a surgir sinalizadas com a indicação de “foto adulterada”. “Este conteúdo é semelhante a uma foto que verificadores de factos externos indicam ser adulterada”, consta em várias partilhas da imagem.

Conclusão

A fotografia que circula na internet e que pretende mostrar Kamala Harris a posar num evento com Sean “Diddy” Combs, que foi acusado de tráfico sexual e extorsão, foi manipulada digitalmente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.