Publicação no Facebook mostra, alegadamente, uma capa da revista Visão sobre “os segredos do falso Costa”, mas a imagem não é mais que a manipulação de uma edição da revista de maio de 2020 sobre André Ventura.

Na edição 1420, de 20 de maio de 2020 a revista Visão fez capa com André Ventura e “os poderosos lóbis evangélicos, as ligações ao setor imobiliário, as influências neofascistas, as milícias digitais e o percurso controverso de dirigentes” que compunham o Chega e eram próximos de André Ventura.

Agora, através do recurso à manipulação da imagem, visível desde logo na distorção do logótipo da revista, a cabeça de António Costa foi colocada em substituição de André Ventura, mantendo-se o púlpito, o corpo e o fundo alusivo ao céu que constavam da capa revista. A versão adulterada ainda acrescenta: “Investigação: Partido Socialista. Os segredos do falso Costa. As mentiras, as negociatas socialistas, a corrupção, a manipulação, a censura, a falência do país, o controle da comunicação social.”

Ainda que pareça óbvia a apropriação da capa de uma edição com mais de um ano da revista, a verdade é que nos últimos dias tem conseguido um grande eco nas redes sociais, através de partilhas e comentários de quem não consegue identificar rapidamente a manipulação. Basta comparar a imagem da revista verdadeira para se perceber rapidamente a utilização indevida que foi feita.

Esta não é a primeira vez que uma publicação no Facebook partilha conteúdos editoriais adulterados sem fazer qualquer menção a esse facto — levando, dessa forma, a que vários utilizadores daquela rede social consideram estar perante um conteúdo legítimo. Em maio deste ano (e só para citar outro exemplo), uma publicação garantia que na edição digital do jornal Globo tinha sido eliminada uman notícia por ser “favorável” ao presidente Jair Bolsonaro.

Nesse caso, era apresentado um alegado print screen da notícia que teria sido apagada. Título: “Mesmo com pandemia, manifestação pró-governo do dia 1º de maio é maior que as manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma.” Mas essa “notícia” simplesmente não existia, nunca tinha sido publicada.

Conclusão

É falso que a revista Visão tenha feito qualquer capa com “os segredos do falso Costa”. Trata-se da apropriação e manipulação indevida da edição de 20 de maio de 2020 sobre o partido Chega e André Ventura para, alegadamente, divulgar “as mentiras, as negociatas socialistas, a corrupção, a manipulação, a censura, a falência do país, o controle da comunicação social” do atual primeiro-ministro. Não há qualquer edição da revista Visão com tais afirmações ou imagem. As diferenças nos tipos de letra utilizados ajudam a perceber a manipulação da imagem, tal como a presença de António Costa, cuja cabeça foi colocada no lugar da de André Ventura, na mesma imagem (basta olhar para as mãos para o perceber).

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.