Ricardo Leão, autarca socialista em Loures, tem estado envolvido em decisões políticas que geraram polémica. Recentemente, as ações no bairro do Talude — com o desmantelamento de construções ilegais — geraram reações críticas, inclusive dentro do próprio PS de que Leão é militante, e originaram uma onda de polémica (que não escapou às redes sociais).

Algumas publicações no Facebook asseguram que “Ricardo Leão do PS abdica da candidatura a Loures e apoia Bruno Nunes do Chega”, com uma menção à recente polémica decisão de demolir barracas ilegais em Loures com a frase “até a barraca abana”. A publicação mostra Ricardo Leão com Bruno Nunes (candidato do Chega em Loures) à sua esquerda e André Ventura (presidente do partido) à sua direita.

Será que é assim? A publicação em questão é partilhada numa página nas redes sociais que apresenta (para os seus mais de 20 mil seguidores) várias imagens manipuladas com um grafismo que se assemelha ao de um órgão de comunicação social.

Ricardo Leão é de facto autarca socialista de Loures e Bruno Nunes é de facto o candidato do Chega à autarquia. Tudo o resto é um tiro ao lado.

Além de não haver qualquer notícia de fonte minimamente credível sobre uma possível desistência de Ricardo Leão (ainda para mais para apoiar o candidato do Chega), uma rápida pesquisa sobre a corrida eleitoral em Loures mostra-nos recentes declarações de Bruno Nunes — e não a anunciar o apoio do autarca socialista.

Numa das últimas reuniões camarárias, o candidato do Chega subiu o tom nas críticas ao autarca de Loures, acusando Ricardo Leão de “populismo” e “eleitoralismo” (e sugeriu ainda que fosse pago um bilhete de avião aos imigrantes que querem regressar a casa). Declarações que mostram um afastamento entre o socialista e o Chega.

Aliás, a fotografia que mostra Ricardo Leão ao lado de Bruno Nunes e André Ventura é uma evidente manipulação da fotografia que consta neste artigo do Observador, onde podemos ver apenas o candidato e o presidente do Chega.

Um nome já polémico no Partido Socialista, Ricardo Leão começou a ser associado ao Chega, pela forma como conduziu as demolições no bairro do Talude Militar — o objetivo de desmantelar pelo menos 64 habitações precárias e ilegais gerou uma onda de contestação. Reações que se fizeram notar mesmo dentro do PS, com várias vozes, como a da deputada Isabel Moreira, a fazerem críticas violentas ao colega de partido, também associando Ricardo Leão ao Chega de André Ventura.

Isabel Moreira esteve longe de ser a única voz crítica da política autárquica de Ricardo Leão, mas José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, nunca disse que os socialistas não iam apoiar a recandidatura do autarca de Loures.

Mais, no dia 25 de julho, o autarca partilhou nas redes sociais o anúncio da sua recandidatura, onde não faz qualquer menção ao Chega. Escreve o autarca socialista que “começa hoje o caminho para um novo mandato em Loures” e entre os hashtags pode ler-se uma referência ao Partido Socialista.

Ao Observador, Ricardo Leão assegura que continua “absolutamente alinhado” e “totalmente empenhado” em defender os valores do Partido Socialista, partido do qual se “orgulha de fazer parte” e pelo qual “volta a ser candidato a Loures”. O autarca classifica como “totalmente falsa” a ideia de que poderá abdicar da sua candidatura por outra.

Conclusão

O nome de Ricardo Leão está ligado à recente polémica das demolições no bairro do Talude Militar em Loures — e o autarca foi associado, mesmo por militantes socialistas, ao Chega. E, sim, o candidato do Chega a Loures é Bruno Nunes.

Tudo o resto é errado. Não só Ricardo Leão não desistiu da corrida autárquica, o que é fácil de comprovar (basta visitar as redes sociais do autarca para encontrar o anúncio da recandidatura a um novo mandato), como não há ligação nenhuma entre o socialista e o Chega (o que é ainda mais fácil de comprovar, dadas as recentes acusações feitas pelo candidato Bruno Nunes).

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.