Uma publicação do Facebook alega que Rogério Samora, de 62 anos, morreu de doença cardíaca. A publicação é falsa. O ator português, que teve uma paragem cardiorrespiratória, permanece internado no hospital onde deu entrada em meados de julho passado.

O post, datado de 8 de agosto, partilha um vídeo do Youtube com imagens do ator e fotografias de um hospital, onde se afirma que “Rogério Samora morreu de doença cardíaca aos 62 anos”. Apesar de alguns utilizadores apontarem que a informação é falsa, a publicação foi somando partilhas e visualizações.

Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória a 20 de julho, durante as gravações da telenovela “Amor Amor”, informou a SIC. O ator foi imediatamente transportado para o Hospital Amadora-Sintra, onde deu entrada pelas 11h30. Segundo apurou na altura o Observador, o estado de Samora era “estável”, mas o prognóstico “reservado”.

Uma semana depois, a 28 de julho, o Observador noticiou que o ator permanecia internado no mesmo hospital na Amadora e que a situação era “muito grave”. Em coma e ao cuidado de uma equipa multidisciplinar, o prognóstico de Rogério Samora mantinha-se “reservado”.

O primo do ator, Carlos Samora, que tem partilhado informações sobre o estado de saúde de Samora nas redes sociais, comunicou a 12 de agosto que tinha recebido um telefonema do hospital, mas que não lhe foi adiantado “nada de novo”. “O tempo vai passando e o estado de saúde continua estável e com prognóstico reservado”, afirmou, mostrando-se confiante de que o primo irá “vencer esta batalha”.

A 13 de agosto, Carlos Samora voltou a escrever que o primo, embora estivesse internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra, continuava “estável e com prognóstico reservado”. “Vamos ver como será o dia de amanhã”, disse, revelando-se novamente otimista de que “as boas notícias” hão-de chegar.

E já este sábado, 14 de agosto, o primo do ator disse que, apesar de ser sábado e de não haver visitas, o estado de Rogério Samora mantinha-se inalterado: o prognóstico continua reservado. “O tempo vai passando mas nós continuamos a acreditar que o Rogério vai voltar para nos dar ‘música’ e contar histórias como só ele sabe”, escreveu Carlos Samora no Facebook.

Rogério Samora não morreu. O ator permanece internado no Hospital Amadora-Sintra, onde deu entrada a 20 de julho após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratório durante as gravações da telenovela da SIC “Amor Amor”. De acordo com as informações mais recentes partilhadas pelo primo nas redes sociais, o ator está “estável”, mas o prognóstico é reservado.

