A ideia de que a comunicação social não noticiou o facto de Cristiano Ronaldo ter financiado uma unidade de cuidados intensivos no Hospital Santa Maria é falsa, já que houve notícias logo quando se soube das doações, mas também quando a unidade hospitalar ficou pronta, no início do mês de junho.

Comecemos pelo início. Uma publicação partilhada nas redes sociais critica o facto de a marquise no apartamento de Ronaldo em Lisboa ter dado tanto que falar nos media e de, no sentido oposto, “ninguém” falar do facto de o jogador português ter financiado “uma das melhores unidades de cuidados intensivos do país” com 25 camas e que “só em equipamento ficou em 1,8 milhões de euros”. Contudo, uma rápida busca pelos meios de comunicação nacionais contrariam a tese.

A construção desta unidade de cuidados intensivos surge em plena pandemia, quando o Hospital Santa Maria se tornou num centro de combate à Covid-19. Nessa altura, em março, Daniel Ferro, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, esclareceu ao Correio de Manhã que Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes se tinham oferecido para equipar duas unidades de cuidados intensivos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Essa ajuda chegou e tornou-se real no dia 1 de junho, quando o Hospital Santa Maria inaugurou uma das maiores unidades de cuidados intensivos do país, um investimento de 3,4 milhões de euros que vai aumentar a resposta a mais doentes críticos e oferecer melhores condições de atendimento.

Na grande maioria dos órgãos de comunicação social, inclusive nas notícias que foram distribuídas pela agência Lusa aos media de todo o país, havia referências ao apoio do futebolista e do empresário, onde se referia que “além do investimento estatal e de verbas próprias, o CHULN teve doações de vários mecenas, como a Fundação Oriente, Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes”.

O próprio jogador da Juventus reagiu em vídeo e admitiu que é “um orgulho poder ajudar” e dar as “melhores condições possíveis” para esta unidade de saúde, com um agradecimento a todos os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente durante a pandemia da Covid-19, sendo que também esta reação foi noticiada.

Há exemplos da cobertura desse financiamento de Cristiano Ronaldo em múltiplos órgãos de comunicação social: aqui, aqui, também aqui e, ainda, aqui (apenas para referir alguns exemplos).

Conclusão:

Não pode ser considerado verdade que a comunicação social tenha ficado calada perante o ato solidário de Cristiano Ronaldo ao financiar a nova unidade de cuidados intensivos do Hospital Santa Maria. Além das notícias de que o jogador e o empresário iam financiar aquela unidade, houve ainda notícias quando se consagrou a inauguração daquele local, bem com a divulgação do vídeo em que Cristiano Ronaldo agradece aos profissionais de saúde pelo seu trabalho durante a pandemia. Assim, e como acontece com a maioria das questões que envolvem o capitão da seleção nacional, a comunicação social noticiou o tema.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.