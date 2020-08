Uma imagem partilhada no Facebook pretende falsear a mensagem que Rui Santos transmitiu no espaço de comentário “Tempo Extra”, na SIC Notícias, em março deste ano. Na publicação do Facebook, o título diz que o “Benfica tem ligeira vantagem sobre o FC Porto”, no espaço do futebol internacional. Mas nem foi isso que Rui Santos disse, nem a imagem que acompanha a publicação corresponde à que foi apresentada durante o programa.

Em março, no programa de comentário “Tempo Extra”, Rui Santos apresentou um quadro com o número de troféus internacionais que o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica haviam vencido até àquela data. Do quadro apresentado, que não é o mesmo que a publicação partilha, Rui Santos concluía que o “FC Porto tem uma ligeira vantagem sobre o Benfica no espaço do futebol internacional”.

Mas que quadro apresentou Rui Santos?

Na apresentação, Rui Santos conta sete troféus internacionais para o Porto e apenas dois para o Benfica, daí concluindo a “ligeira diferença” entre ambos, com vantagem para a equipa do Norte — que tem mais do triplo de troféus do que a equipa da capital.

Na imagem partilhada no Facebook, que foi manipulada, o quadro surge com os troféus do “Torneio Internacional do Guadiana” e da “Taça Latina”, passando o Benfica a ter oito troféus contra os sete do Porto.

É fácil perceber, aliás, que a imagem foi manipulada preenchendo o espaço livre na parte inferior do ecrã para o qual Rui Santos apontava, tendo sido a afirmação do comentador alterada também para o contrário: “Benfica tem uma ligeira vantagem sobre o FC Porto no espaço do futebol internacional.”

Conclusão

A publicação manipula aquilo que o comentador desportivo Rui Santos disse durante o programa “Tempo Extra”, na SIC Notícias, bem como a imagem que apresentou durante a emissão do programa, em março. Durante o programa, Rui Santos não contabilizou o Torneio Internacional do Guadiana como um “troféu internacional”, nem a “Taça Latina”, que surgem na imagem manipulada que a publicação do Facebook utilizou. É falso que Rui Santos tenha contabilizado essas duas taças e é falso que tenha dito que o Benfica estava em vantagem comparativamente ao FC Porto no que diz respeito ao numero de troféus internacionais conquistados.

