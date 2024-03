O vídeo tornou-se viral. Com origem no Tik Tok, rapidamente se espalhou para redes sociais como o Facebook. As partilhas mostram a seleção de futebol feminino da Irlanda virada de costas no início de uma partida contra Israel, enquanto no estádio se entoa o hino da equipa adversária. Os utilizadores dizem ainda que estavam em campo as equipas de Sub-17 durante a eliminatória do campeonato europeu de 2024, na capital da Albânia. As jogadoras irlandesas terão, segundo as publicações, feito o gesto em forma de protesto contra a guerra em Gaza. É falso.

Através das partilhas é visível que o vídeo terá sido partilhado na conta de Tik Tok da conta Al Jazeerah Sports. Contudo, não é possível encontrar o vídeo nesse canal.

A verdade acabou por ser reposta pela própria Associação Irlandesa de Futebol (FAI), que se viu obrigada a emitir um comunicado depois de o mal entendido ter chegado a ser publicado por alguma imprensa israelita e até partilhado nas redes sociais de políticos eleitos no Knesset (o parlamento do país).

לא במקרה צבע המדים שלהן תואם – לדגל חמאס. pic.twitter.com/34985wL5xX — Boaz Bismuth (@BismuthBoaz) February 23, 2024

Os jornais irlandeses esclarecem que as jogadoras irlandesas não se viraram durante o hino de Israel. Mas que isso aconteceu noutro momento e para cumprir uma tradição: olhar para a bandeira tricolor do seu país enquanto é entoado o “Amhrán na bhFiann”, o hino irlandês.

O jornal Irish Times cita o comunicado: “Ambas as equipas estavam viradas na mesma direção durante o hino nacional israelita, antes de a equipa irlandesa se virar para a bandeira tricolor, como é tradição entre muitas equipas irlandesas, para tocar o Amhrán na bhFiann, antes de voltar para concluir os protocolos habituais antes do jogo.”

A partida acabou com uma vitória da Irlanda por 3-0.

Conclusão

Uma publicação viral nas redes sociais mostra a equipa irlandesa de futebol feminino virada de costas quando é entoado o hino israelita, durante uma partida entre as duas seleções de sub-17. As partilhas afirmam que se trata de um protesto contra a guerra em Gaza. É falso. A Associação Irlandesa de Futebol esclareceu em comunicado para a imprensa irlandesa que se trata de uma tradição de várias equipas do país: viram-se para a bandeira irlandesa enquanto toca o hino do país. E voltam a virar-se para a frente para concluir os restantes protocolos.

