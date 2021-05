Um vídeo, que está a ser partilhado nas redes sociais por milhares de pessoas, mostra uma seringa que dá a entender servir para vacinar celebridades. Nos comentários pode ler-se frases como “é assim que nos enganam” e “é uma manipulação”. As imagens mostram que a agulha recolhe para dentro da seringa quando se encosta à pele e que o líquido não sai de dentro da seringa e fica dentro do êmbolo. Mas será que estas seringas estão a ser utilizadas para a vacinação contra a Covid-19?

A teoria não é nova, mas já foi desmentida em diversos artigos de verificação de factos. No passado o Observador já desmentiu alegações de que pessoas famosas tinham simulado a vacinação contra a Covid-19.

Quanto às imagens analisadas neste artigo, a agência de notícias Reuters desmentiu aqui o vídeo que tem circulado nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A seringa que é possível ver nas imagens é falsa e não é utilizada por profissionais de saúde na vacinação de pessoas. Aliás, a Reuters avança que o vídeo original é uma demonstração divulgada pela Crimson Hands FX, uma empresa especializada em maquilhagem e efeitos especiais. Na descrição do vídeo a empresa escreve que o objeto se trata de uma “seringa retrátil, com um êmbolo oco, que serve para dar o efeito de que se está a injetar alguém ou a recolher liquído”.

Este adereço está também à venda na loja online Etsy, onde a Crimson Hands FX explica que esta seringa falsa serve para ser usada “em produções cinematográficas, desde filmes a séries de televisão”, que o adereço tem uma agulha romba e que é “incapaz de injetar ou recolher quaisquer liquídos” serve apenas para “dar esse efeito”, explica a empresa.

Em declarações à Rádio Observador, Germano de Sousa, médico patologista, sublinha que as vacinas que são utilizadas na vacinação são reais e não “de brincar” como a que se vê no vídeo. O antigo bastonário da Ordem dos Médicos explica que a seringa que se vê nas imagens é utilizada em truques de magia e não em hospitais. “Não tem nada a ver com a realidade” e não é o equipamento utilizado pelos profissionais no dia-a-dia, diz Germano de Sousa.

Conclusão

A seringa que é mostrado no vídeo não é utilizada para fingir a vacinação de celebridades, nem é usada para “enganar” ou “manipular” a população como sugerem os comentários. O objeto não é equipamento hospitalar mas sim um adereço usado para produções cinematográficas. É vendido pela Crimson Hand FX, uma empresa especializada em efeitos especiais e maquilhagem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.