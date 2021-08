O presidente norte-americano Joe Biden tem estado debaixo de fogo depois de levar avante a decisão de retirar as tropas norte-americanas de solo afegão. A 16 de agosto deste ano, Joe Biden dirigiu-se ao país para falar da sua decisão e, quase logo na mesma altura, começaram a surgir publicações onde se alegava que o democrata tinha sido convidado a sair pelo teleponto. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A verdade é que a imagem foi alterada utilizando programas de edição como o Photoshop para parecer que estaria escrito “saia imediatamente” (“leave now” em inglês) no teleponto que guiava o discurso de Joe Biden durante aquele discurso sobre o Afeganistão, realizado na Casa Branca. Segundo um vídeo do evento, filmado pelo The Washington Post, que pode ser encontrado no Youtube, o presidente norte-americano não aceitou perguntas dos jornalistas. Num dos frames, é possível ver a mesma imagem partilhada pela publicação original. Diferença? A frase para a sua saída não existe. Por outro lado, ouvem-se jornalistas a fazer perguntas que acabam por ficar sem resposta. Quanto ao teleponto, lê-se o seguinte: “…os nossos diplomatas, e todos os corajosos americanos que estão em perigo…”.

Esta publicação já foi desmentida por fact-checkers norte-americanos como o Check Your Fact ou o Snopes. A imagem foi partilhada do Facebook ao Twitter, com alegações de que Joe Biden sofre de demência, algo recorrente desde que o democrata decidiu concorrer às eleições presidenciais para derrotar Donald Trump. Já não é a primeira vez que as redes sociais decidem manipular conteúdo ou informação referente ao atual líder dos Estados Unidos da América, tal como relembrado pela agência Reuters, que também verificou a publicação considerando-a como falsa.

Entretanto, têm saído notícias que dão conta da intenção de Joe Biden de manter alguns dos seus soldados no Afeganistão pelo menos até ao próximo dia 31 de agosto. A “esperança” de Biden é que esse prazo não tenha de ser alargado.

Conclusão

Não é verdade que o teleponto tenha mostrado a informação de que o presidente norte-americano Joe Biden devia “sair imeditamente” do seu discurso de dia 16 de agosto deste ano, a propósito da retirada dos EUA do Afeganistão. Imagem foi manipulada através de programas de edição como o Photoshop e depois divulgada nas redes sociais. A publicação foi, entretanto, verificada por vários fact checkers norte-americanos como o Snopes ou o Check Your Fact.

