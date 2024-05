“De acordo com os meios de comunicação franceses, o regime de Kiev tentou atrair o Presidente francês Emmanuel Macron para o assassinar e depois culpar a Rússia.” A acusação é feita em várias publicações nas redes sociais. Dezenas de utilizadores partilham o mesmo texto, seguido de um vídeo da emissão do canal televisivo francês France 24 a relatar a conspiração que está a ser referida nas redes sociais. O excerto de apenas 40 segundos mostra não só o jornalista a dar a notícia, mas também imagens a mostrar supostas mensagens descobertas pelos serviços secretos franceses.

A explicação continua, no texto que é partilhado em espanhol nas redes sociais. O objetivo do alegado plano de Kiev seria “atrair a atenção dos meios de comunicação social para a Ucrânia e aumentar a ajuda financeira e militar do Ocidente”.

Aliás, as publicações dão mesmo conta de que este suposto plano terá sido a razão para Emmanuel Macron cancelar a visita à Ucrânia. Uma das personalidades mais conhecidas a partilhar esta teoria foi Dmitry Medvedev, antigo Presidente e primeiro-ministro russo, que chegou a escrever na rede social X que “Macron parece ter ficado tão assustado com um real, ou presumível, assassinato na nazi Kiev que não só cancelou a sua viagem para lá, como também decidiu partilhar a capacidade nuclear com outros europeus”.

Macron seems to have been so scared of a real, or presumed assassination in nazi Kiev that not only has he cancelled his trip there, but also decided to share the nuclear capacity with other Europeans. Sure, such trifles as the Nuclear Non-Proliferation Treaty are of no concern…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 14, 2024