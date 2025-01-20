Várias publicações, que circulam na rede social Facebook, criticam um aparente título de um artigo de opinião publicado no jornal britânico The Guardian, em que a autora alegadamente defende que as pessoas brancas devem esperar no fim da fila por tratamentos no Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

“Uma racista como ela não deveria trabalhar no NHS e deve ser despedida! Ela esqueceu-se de que os britânicos brancos são os nativos do Reino Unido e pagam os seus impostos. Eles poderiam ser os primeiros na fila!”, diz um dos utilizadores, partilhando um screenshot do alegado artigo.

O artigo é atribuído à jornalista britânica, de ascendência indiana, Yasmin Alibhai-Brown. Aos 75 anos, e depois de uma longa carreira (em que escreveu para publicações como The Guardian, Observer, The New York Times, Time Magazine, Newsweek, The Evening Standard, The Mail), a jornalista tem, nos últimos anos, enveredado pelas colunas de opinião, nas quais aborda temas como imigração, diversidade e multiculturalismo. Atualmente, escreve artigos de opinião para o i Paper.

No Guardian, os artigos de opinião contam com um layout diferente, nomeadamente com um fundo preenchido a laranja claro, e com o nome do autor escrito em letras grandes também em laranja — exatamente a mesma formatação que surge na foto partilhada pelo Facebook. No entanto, o artigo em causa nunca existiu e foi fabricado, confirmou o próprio jornal britânico em resposta à agência Reuters.

Numa pesquisa no motor de busca da Google e no site do próprio jornal, não é, aliás, possível encontrar o artigo descrito. Para além disso, Yasmin Alibhai-Brown não escreve para o The Guardian desde 2016. Esta não é a primeira vez que o jornal — conotado com a esquerda britânica — é alvo deste tipo de publicações falsas. Anteriormente, já tinham sido partilhados alegados artigos escritos por personalidades como Keir Starmer (quando o agora primeiro-ministro era líder da oposição) ou o governador do Minnesota Tim Walz (ex-candidato à vice-Presidência dos EUA).

Conclusão

O artigo em que a jornalista britânica de ascendência indiana Yasmin Alibhai-Brown defende que as pessoas brancas devem ir para o fim da fila no acesso ao Serviço Nacional de Saúde britânico não existe e nunca foi publicado pelo jornal The Guardian.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.