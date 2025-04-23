A promessa de deportações em massa de imigrantes ilegais marcou a campanha eleitoral de Donald Trump, que arrancou com a medida quando tomou posse. A 31 de março, uma fonte da Segurança Nacional dos EUA revelou que, desde janeiro, tinham sido detidos 113 mil imigrantes e expulsos do país 100 mil. Um dia depois começou a circular nas redes sociais uma alegada captura de ecrã de uma publicação que teria sido feita pelo Presidente norte-americano, que prometia acabar com a dupla nacionalidade e “desnaturalizar e deportar” esses “traidores”.

“Vou acabar com a dupla nacionalidade ao abrigo da lei da espionagem e todos estes traidores serão ‘desnaturalizados e deportados’ para o país de onde vieram. Sem exceções! A América é para os americanos, não é para todos estes estrangeiros que odeiam o nosso grande país e nem sequer pagam impostos”, lê-se no post, que teria sido publicado por Trump no dia 30 de março de manhã na rede social Truth Social. Mas terá sido mesmo assim?

Ao abrir o perfil de Donald Trump na Truth Social é possível perceber que não foi feita qualquer publicação no dia 30 de março às 11h em ponto. A primeira mensagem escrita deixada na rede social nesse dia (antes tinha sido publicado um vídeo) data das 14h53: o líder dos EUA defende que “uma vasta rede criminosa de indivíduos” chegou aos EUA “através da política de fronteiras abertas” do antecessor, Joe Biden. E alega que se tratam de “pessoas perigosas e violentas, que matam, mutilam e, de muitas outras formas, prejudicam” os norte-americanos. “Os eleitores querem-nos FORA e disseram-no através de números recorde”, acrescentou, terminando a mensagem com o lema MAGA (Make America Great Again, em português Tornar a América Grande Novamente).

A frase sobre o fim da dupla nacionalidade, que tem sido partilhada ao longo das últimas semanas nas redes sociais, nunca foi publicada no perfil de Trump da Truth Social. O post não existe, é falso e foi criado por um utilizador da rede social X para assinalar o Dia das Mentiras, a 1 de abril. “Ele [Trump] está a falar sobre Elon Musk, pessoal”, lê-se na legenda da publicação, que faz menção ao homem mais rico do mundo, que tem tripla nacionalidade. O empresário nasceu na África do Sul, herdou a nacionalidade canadiana da mãe, Maye, e naturalizou-se norte-americano em 2002.

Em resposta a alguns dos muitos comentários que recebeu, o autor da publicação (numa conta entretanto desativada) confirmou que a captura de ecrã era falsa, esclarecendo que se tratava de uma “brincadeira de 1 de abril” que não pensou que fosse ficar viral, com mais de oito mil likes, e pedindo: “Não se zanguem comigo”. Atualmente, o post já tem uma nota deixada pela comunidade que utiliza o X a alertar que a imagem é “fabricada” e que “não apareceu na conta de Trump”.

Conclusão

Donald Trump anunciou o fim da dupla nacionalidade e disse que esses “traidores vão ser desnaturalizados e deportados” numa publicação na Truth Social? Não é verdade. A captura de ecrã que consta nos posts que têm sido partilhados online é falsa e nunca foi publicada pelo líder norte-americano na “sua” rede social. Foi criada por um utilizador do X para assinalar o Dia das Mentiras, a 1 de abril.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.