Apesar de a atual guerra no Irão ter começado com um ataque lançado por Estados Unidos e Israel, no final de fevereiro, uma série de publicações nas redes sociais garante que não foi assim. Isto porque numa suposta mensagem escrita pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e incluída nestas publicações, pode ler-se que esta guerra “foi iniciada por Barack Hussein Obama e Joe Biden” e que os Estados Unidos têm “lutado contra ela há mais de 47 anos”.

Além disso, neste texto, Trump diria que está a pôr fim à guerra porque é o Presidente “da paz” e que iria até criar o Conselho de Paz de Ormuz, onde os “aliados cobardes da NATO” não seriam bem vindos — mas “aliados verdadeiros” já teriam expressado a sua intenção de se juntarem a esta nova entidade.

Acontece que esta informação é falsa. Desde logo porque, numa pesquisa nos órgãos de comunicação norte-americanos e internacionais, nunca tal mensagem foi citada nem noticiada. Além disso, e apesar de neste suposto print screen da conta de Donald Trump aparecer o verdadeiro nome que usa na rede social Truth Social, não é possível encontrar na sua conta nenhuma publicação com este conteúdo.

Significa isto que a mensagem não terá sido publicada por nenhuma conta falsa a fazer-se passar por Donald Trump e que a imagem resultará simplesmente de uma manipulação digital, atribuindo ao Presidente dos Estados Unidos uma declaração que nunca publicou efetivamente na sua conta, como tem acontecido frequentemente com outras notícias falsas.

Além disso, a própria Casa Branca desmentiu diretamente estas afirmações. À AFP, a Presidência norte-americana respondeu, por email, que estas são “publicações falsas”.

A própria publicação inclui vários elementos que não batem certo. Desde logo, mencionado que Barack Obama e Joe Biden (Presidentes dos Estados Unidos nos períodos de 2008-2016 e 2020-2024) começaram a atual guerra, que em rigor foi iniciada pela administração Trump e por Israel no final deste mês de fevereiro. E também argumentando logo a seguir que “esta guerra” está a ser travada há 47 anos (o que Trump tem dito é que o Irão é “malvado” e hostil relativamente aos EUA há 47 anos, desde o início do atual regime dos aiatolas).

Desde o início da guerra que voltaram, de resto, a ficar virais tweets antigos de Trump em que acusava Barack Obama, então Presidente, de querer começar uma guerra contra o Irão para ganhar argumentos e popularidade junto do eleitorado. Isso nunca chegou a acontecer, mas Trump garantiu várias vezes que seria a solução encontrada por Obama dada a sua “incapacidade” para negociar eficazmente.

Depois, esta publicação falsa diz que Trump vai criar o “Conselho de Paz de Ormuz”, quando na verdade o que o Presidente dos EUA criou de facto foi o Conselho de Paz, visto como uma alternativa à NATO (organização que Trump critica regularmente).

Trump convidou 60 líderes internacionais a juntarem-se a este novo organismo, exigindo a quem quiser ser membro permanente que pague aproximadamente 860 milhões de euros, sendo que aproximadamente 24 países aderiram (Jordânia, Qatar, Egito, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos), mas nenhum aliado-chave, como o Reino Unido, França ou Alemanha. O Presidente dos EUA nunca fez menção a uma intenção de criar um “Conselho de Paz de Ormuz”.

Conclusão

A publicação que Donald Trump supostamente teria feito na Truth Social é falsa. O conteúdo não existe na conta do Presidente dos EUA e já foi desmentido pela Casa Branca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.