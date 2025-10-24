Uma série de publicações nas redes sociais garantem que Donald Trump decidiu expulsar a cantora Anitta dos Estados Unidos, proibindo a sua entrada no país. Outros dizem que a cantora já teria tido o seu visto “cancelado”, uma alegação celebrada em páginas de apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro e em alguns sites brasileiros conhecidos por disseminarem notícias falsas.

E a verdade é que se trata de mais uma notícia falsa. Desde logo, não há qualquer indicação em órgãos de comunicação social credíveis de que tal tenha acontecido, não sendo possível encontrar qualquer notícia sobre o assunto. E ao portal UOL a assessoria da cantora brasileira respondeu que “a informação não procede em nenhum aspecto”.

Além disso, a própria Anitta, que esteve a viver nos EUA mas voltou este ano para o Brasil, explicou os motivos da decisão, negando que tivesse alguma coisa a ver com a administração Trump. Em setembro, numa conferência de imprensa, afastou essa ideia: “Não existe isso de ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política atual. Tem toda uma população, uma riqueza cultural. É um país que me abraçou, acolheu e [onde] fiz vários projetos que me abriram milhares de portas”, declarou, citada pelo Estadão.

A cantora apontou motivos relacionados com a sua saúde mental e a vontade de estar próxima da família e de aproveitar a casa que comprou e reabilitou em 2024, no Itanhagá, no Rio de Janeiro. Por um lado, explicou que perdeu a “sede de sucesso” que tinha: “Estou só com vontade de fazer o que gosto”. E acrescentou: “Arrumei uma casa espetacular e não estou com vontade de sair de dentro dela”. Além disso, a cantora valoriza o facto de estar perto do pai e da mãe e de poder vê-los com regularidade, em vez de, como quando estava “lá fora”, só “pensar em trabalho”.

Notícias deste género têm circulado sobre várias figuras mediáticas no Brasil, sendo que a administração norte-americana tem de facto revogado os vistos de várias personalidades: a 18 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que a medida tinha sido aplicada a magistrados do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli; Cristiano Zanin; Flavio Dino; Cármen Lúcia; e Gilmar Mendes. O mesmo aconteceu ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, entre outros funcionários das autoridades judiciais brasileiras.

Conclusão

Além de não haver notícias credíveis sobre o assunto, a assessoria da cantora já desmentiu esta informação. Anitta explicou a sua saída dos EUA falando sobre razões de saúde mental e familiares.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.