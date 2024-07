“Bolsonaro meu amigo, tentaram fazer a mesma coisa que fizeram contigo.” Terão sido estas as palavras que Donald Trump dirigiu ao ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro num alegado vídeo que teria sido gravado logo após o ataque de que foi alvo, na Pensilvânia, durante um comício do partido republicano, no dia 13 de julho. A publicação que circula nas redes sociais sugere que Trump resolveu, depois do ataque de que saiu ferido, enviar uma mensagem a Bolsonaro.

Donald Trump ficou ferido na orelha direita enquanto discursava no palco perante os apoiantes republicanos, na cidade de Butler. O autor dos disparos foi abatido poucos segundos depois do ataque, pelo Serviço Secreto norte-americano. Depois de ter sido assistido numa unidade de saúde, o candidato seguiu de avião para New Jersey, antes de rumar à convenção republicana que teve lugar em Milwaukee, no Wisconsin. A publicação partilhada nas redes sociais afirma que, durante o voo, Trump terá gravado a mensagem endereçada a Bolsonaro que foi, em 2018, vítima de um esfaqueamento durante uma ação de campanha em Minas Gerais.

Só que no vídeo em causa, onde aparece, de facto, Donald Trump, o ex-Presidente dos Estados Unidos não se refere ao ataque. O candidato republicano dirige-se, isso sim, ao povo brasileiro para defender que Jair Bolsonaro “é o melhor Presidente que um país pode ter”. No mesmo registo — captado em 2022, e não este mês —, Trump acrescenta que o então recandidato do PL às presidenciais brasileiras “fez um trabalho notável na economia do Brasil, fazendo com que o país mereça o respeito de todo o mundo”. O vídeo foi partilhado no X pelo próprio Bolsonaro, no dia 2 de outubro de 2022.

– Obrigado, meu amigo Trump! Graças ao apoio do povo brasileiro e de nossa determinação em lutar pelos interesses do Brasil, hoje somos respeitados no mundo todo e contamos com o apoio de nações livres e prósperas e não mais de ditaduras socialistas, como no passado. pic.twitter.com/p4gcAcSiIU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 2, 2022

Na legenda, pode ler-se o agradecimento de Bolsonaro pelas palavras do ex-Presidente dos Estados Unidos: “Obrigado, meu amigo Trump.” O vídeo foi gravado poucos dias antes de Jair Bolsonaro e Lula da Silva disputarem as eleições brasileiras, de que o PT saiu vencedor. O registo não se refere, portanto, nem ao ataque de que Bolsonaro foi vítima, no Brasil, nem ao tiroteio nos Estados Unidos, que feriu Donald Trump.

Conclusão

É falso que Donald Trump tenha gravado uma mensagem ao ex-Chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, depois do tiroteio durante o comício do partido republicano, em Butler, na Pensilvânia. O vídeo partilhado nas redes sociais não tem qualquer ligação com o incidente. Era, sim, um vídeo de apoio do ex-Presidente norte-americano ao então candidato brasileiro às eleições de 2022.

