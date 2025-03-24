“Não será mais DC, passa a ser DA”. Nas redes sociais, alega-se que Donald Trump tem planos para rebatizar Washington DC, a capital dos EUA. O novo Presidente terá a intenção de substituir a designação de Distrito da Columbia para Distrito da América, pelo menos é o que defendem centenas, senão milhares de utilizadores.

Num vídeo partilhado no Facebook, com origem no TikTok, uma utilizadora elogia a “reformulação da marca Washington DA” e chega até a relacioná-la com a renomeação do Golfo do México para Golfo da América, que Trump decidiu através de uma ordem executiva praticamente imediata na sua chegada à Casa Branca, em janeiro.

Alega-se ainda que a alteração de nome torna aquela cidade “um pouco menos intocável e um pouco menos controlada pela Inglaterra ou pelo Vaticano ou qualquer outro lugar que possa querer agarrá-la com as suas garras”.

A suposta intenção do Presidente dos EUA de alterar o nome do estado norte-americano é sustentada num alegado áudio, também a circular nas redes sociais, em que se ouve Trump a admitir esta mesma ideia.

“Eles chamam-lhe o Distrito de Columbia, não tem nada a ver com Columbia, não é sequer perto de Columbia. Daqui em diante, será chamada de Washington D.A, de Distrito da América. Chega deste disparate colombiano“, ouve-se na gravação, cuja voz escutada se assemelha muito com a do republicano.

Parece até que Trump confunde a referência a Columbia com o país da América do Sul, Colômbia. Nas próprias publicações em que o áudio viralizou, questiona-se, com uma nota de incredulidade, se estas declarações são verdadeiras.

E não são, a gravação é um mero produto da Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês).

A plataforma de verificação de factos Snopes identificou o utilizador do TikTok @whmole enquanto o autor da manipulação de som que levou milhares de pessoas a acreditar que Trump quer mudar o nome à capital dos EUA. A conta foi entretanto eliminada, não se sabe se devido a políticas da rede social ou se por vontade do próprio utilizador.

Além das provas de que este áudio de Trump é falso, fica também patente, através de uma pesquisa pelos principais jornais norte-americanos e vários browsers, que o Presidente dos EUA não demonstrou, pelo menos até agora, vontade de alterar o nome a Washington.

Conclusão

É falsa a informação partilhada nas redes sociais que relaciona a nova administração Trump, nos EUA, com a intenção de alterar a designação de Washington D.C para Washington D.A, numa polémica referência a um “Distrito da América”. A mudança não parece estar prevista, tendo em conta a informação pública disponível.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.