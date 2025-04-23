Várias publicações que circulam no Facebook alegam que a União Europeia está a financiar, com cerca de 10 milhões de euros, um projeto, denominado “Corão Europeu”, que teria como objetivo “desenraizar” a identidade cristã da Europa. “Bruxelas financia com quase 10 milhões de euros um projeto organismo chamado O Corão Europeu para desenraizar a identidade cristã da Europa”, pode ler-se na imagem partilhada pelas várias publicações, e que é também o título de um artigo do site La Gaceta de la Biosfera (uma página de desinformação).

Vamos por partes. O Conselho Europeu de Investigação – um organismo da Comissão Europeia e financiado pelo orçamento da União — atribuiu, de facto, cerca de 9,8 milhões de euros de financiamento ao projeto “Corão Europeu”. Trata-se de um projeto incluído no programa da UE intitulado “Excelência Científica” e que serve para recuperar o “atraso na corrida pela produção científica de ponta e excelência” em relação aos Estados Unidos.

Segundo explica o Journal du Dimanche, que avançou com a notícia do financiamento a este projeto, o Conselho Europeu de Investigação já financiou mais de 17 mil projetos nos últimos 18 anos.

No que diz respeito ao “Corão Europeu”, este projeto teve início em abril de 2019 e terminará no final de março de 2026 e conta com a participação de cerca de trinta investigadores de universidades de França, Dinamarca, Itália, Hungria, Países Baixos e Espanha. Segundo o site do projeto, este tem como objetivo estudar a forma como o Livro Sagrado Islâmico está incorporado na história intelectual, religiosa e cultural da Europa Medieval e Moderna.

“A nossa investigação estuda a forma como o Corão foi traduzido, interpretado, adaptado e usado por cristãos, judeus europeus, pensadores livres, ateus e muçulmanos europeus, a fim de entender como o Livro Sagrado influenciou tanto a cultura quanto a religião na Europa”, explicam os responsáveis pelo projeto, acrescentando que “o Alcorão desempenhou um papel importante na formação da diversidade e identidade religiosas da Europa na Idade Média e no início dos tempos modernos, e que continua a fazê-lo”.

No entanto, em nenhum momento os investigadores exprimem a intenção de “desenraizar” a identidade cristã da Europa, como se afirma, de forma enganadora, no título do artigo partilhado por vários utilizadores do Facebook.

Conclusão

É verdade que existe um projeto chamado “Corão Europeu”, que obteve um financiamento de cerca de 10 milhões de euros de um organismo da Comissão Europeia. No entanto, o projeto em causa tem como objetivo estudar o papel do Corão na história da Europa — nomeadamente na Idade Média e de que forma foi influenciando a religião no continente ao longo dos séculos — e não desenraizar a identidade cristã da Europa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.