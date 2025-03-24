Numa publicação da rede social Facebook anuncia-se que o Papa Francisco morreu “após uma crise respiratória asmática prolongada”. Na mesma nota, atribuiu-se a informação ao Vaticano. Na imagem, uma fotografia do Papa Francisco entubado e o habitual “RIP” (“Rest in Peace”, traduzido para “descanse em paz” em português).

A informação não é verdadeira e não veio do Vaticano. No último domingo, depois de mais de um mês em que esteve internado, o Papa Francisco teve alta hospitalar.

O Papa esteve hospitalizado desde o dia 14 de fevereiro, inicialmente devido a uma bronquite. Mais tarde foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral e o seu estado de saúde chegou a ser classificado como “crítico” pelo Vaticano. Nessa fase crítica, havia boletins com atualizações bidiárias, mais tarde as informações passaram a ser dadas uma vez por dia e, atualmente, o Vaticano comunica quando há alterações no estado de saúde. A última foi menos de 24 horas antes da publicação em causa e o Papa estava a melhorar.

Além de todos os esclarecimentos que comprovam que a publicação é falsa, o estado de saúde do Papa tem sido, constantemente, motivo de notícia em todos os órgãos de comunicação social a nível global. Seria absolutamente impossível o Vaticano enviar uma informação com a morte do Papa e esta não encher as páginas de jornais e os noticiários televisivos e de rádio.

Conclusão

É falso que o Papa Francisco tenha morrido e que a informação tenha sido dada pelo Vaticano. A última informação, desta quarta-feira, sobre o estado de saúde do chefe da Igreja Católica é positiva e refere melhorias, nomeadamente a suspendeu da ventilação mecânica não invasiva. Os boletins do Vaticano acontecem sempre que há necessidade e não foi anunciada qualquer alteração ao estado de saúde do Papa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.