André Ventura ao lado de Viktor Órban a posar para uma fotografia com uma bandeira em que se vê uma suástica nazi nas costas: a imagem está a circular nas redes sociais, com a sugestão de que se está perante a “verdade dos factos”. E assume-se uma conclusão: “Não são fascistas. São a fina flor do entulho. Viktor Órban, André Ventura e seus partners. Para que não restem dúvidas.”

As diversas partilhas com a mesma imagem foram surgindo nos últimos meses e voltaram a ser partilhadas em plena pré-campanha, mas a fotografia em causa foi manipulada. De facto, André Ventura esteve com Viktor Órban durante uma deslocação à Hungria para marcar presença na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC Hungria), em Budapeste, e não nega ser um aliado do primeiro-ministro húngaro (o próprio o confirmou no debate com Rui Tavares).

Aliás, o próprio partilhou as fotografias no Twitter, dizendo que esteve nas instalações da Puskás Akadémia a “convite” do primeiro-ministro húngaro.

Estive, a convite do primeiro-ministro húngaro, nas instalações da Puskás Akadémia, uma fantástica academia de futebol em homenagem a um dos grandes futebolistas do século XX. Uma grande manhã na Hungria! pic.twitter.com/BeUKqXr7zA — André Ventura (@AndreCVentura) May 6, 2023

A fotografia original, em que não há qualquer bandeira com uma suástica nazi, foi tirada exatamente nas instalações da Puskás Akadémia, um clube de futebol sediado em Felcsút, na Hungria, e na parede estão quadros relacionados com o clube e a sua história. Além de André Ventura e de Viktor Órban, na fotografia estão Ricardo Regalla, responsável pelas relações internacionais do Chega, e Diogo Pacheco Amorim, deputado do partido.

Uma manhã absolutamente fantástica e um almoço muitíssimo bom, desta vez não com o Primeiro Ministro da Hungría, mas com o nosso bom amigo e excelente anfitrião Orbán Viktor.

Muito obrigado, Viktor! pic.twitter.com/bEKWVixQvP — Ricardo Regalla Dias Pinto (@dias_pint) May 6, 2023

Conclusão

Não é verdade que três dirigentes do Chega, André Ventura, Diogo Pacheco Amorim e Ricardo Regalla, tenham posado ao lado de Viktor Órban, primeiro-ministro húngaro, em frente a uma bandeira nazi. As fotografias originais, partilhadas no Twitter em maio, mostram uma parede na Puskás Akadémia onde há quadros alusivos ao clube e não se vê qualquer bandeira nazi (como na fotografia em causa), pelo que as imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais são manipuladas.

